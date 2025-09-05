Στους δρόμους αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης στη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ (Βίντεο)

Οι αγρότες ζήτησαν μέριμνα και μέτρα προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στο Ηράκλειο Κρήτης οι αγροτοκτηνοτρόφοι, μετά τη σχετική απόφαση της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής. Άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, έχουν στηθεί στον ΒΟΑΚ στο ύψος της γέφυρας της Παντάνασσας, διεκδικώντας -όπως τόνισαν- λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και που εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έχουν προωθηθεί για λύσεις. Επαναλαμβάνοντας ότι η Κρήτη έχει άδικα στοχοποιηθεί από τις εξελίξεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησαν μέριμνα και μέτρα προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα.

Ανάμεσα στα αιτήματα που έχουν θέσει και για τα οποία ζητούν λύσεις είναι το τεράστιο κόστος παραγωγής, η καταβολή όλων των νόμιμων πληρωμών που ενώ έχουν ανακοινωθεί από το υπουργείο έχουν καθυστερήσει, η μείωση του ΦΠΑ και οι δασικοί χάρτες.

Σε σχετικό υπόμνημα προς τον πρωθυπουργό τις προηγούμενες ημέρες, ανέφεραν ότι θα πρέπει «να τελειώνουν γρήγορα οι έλεγχοι και να μεταφερθούν οι ενισχύσεις στους πραγματικούς δικαιούχους» ενώ ζήτησαν από τον κ. Μητσοτάκη «να διασφαλίσει τις ενισχύσεις που δικαιούμαστε ανεξάρτητα τεχνικής λύσης, να γίνουν αποδεκτά ως επιλέξιμοι βοσκότοποι, τα γύρω στα 2 εκατομμύρια στρέμματα που σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ θεωρεί δάσος και να στηριχθεί η ντόπια κτηνοτροφία της Κρήτης με έναν διαφορετικό τρόπο ενισχύσεων που θα λαμβάνει υπ'όψιν το υπερδιπλάσιο κόστος παραγωγής σε σχέση με την κτηνοτροφία της ηπειρωτικής χώρας».

Εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων του Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, που συμμετέχουν στην κινητοποίηση, αναμένεται να υποβάλουν σχετικό ψήφισμα με τα αιτήματά τους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και την Περιφέρεια, ενώ δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να κλείσουν το δρόμο ή και να βρεθούν σε άλλα σημεία του Ηρακλείου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ