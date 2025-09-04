Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Καβάλα: Ιστιοφόρο εντόπισε σορό γυναίκας σε βραχονησίδα

Καβάλα: Ιστιοφόρο εντόπισε σορό γυναίκας σε βραχονησίδα Φωτογραφία: SOOC/ΑΡΧΕΙΟΥ
Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε στη βραχονησίδα κοντά στην Καβάλα σε προχωρημένη σήψη.

Τη σορό μιας γυναίκας εντόπισε ιστιοφόρο σκάφος στη βραχονησίδα Φιδονήσι Νέας Ηρακλείτσας Παγγαίου Καβάλας.

Η γυναίκα, αγνώστων λοιπών στοιχείων και με κανονική σωματική διάπλαση εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη.

Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού ενώ ενημερώθηκε και ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέος Κόσμος: Εντοπίστηκαν δύο πτώματα σε αποσύνθεση

Νέος Κόσμος: Εντοπίστηκαν δύο πτώματα σε αποσύνθεση

Ελλάδα

Η σορός μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Καβάλας. Προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στο Βαθύ Αγαθονησίου

Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στο Βαθύ Αγαθονησίου

Ελλάδα
Τουρκία: Εντοπίστηκε η σορός του επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι σε βάθος 68 μέτρων, το θρίλερ της εξαφάνισής του

Τουρκία: Εντοπίστηκε η σορός του επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι σε βάθος 68 μέτρων, το θρίλερ της εξαφάνισής του

Διεθνή
Καβάλα: 9χρονος έπεσε από τσουλήθρα σε θαλάσσιο πάρκο

Καβάλα: 9χρονος έπεσε από τσουλήθρα σε θαλάσσιο πάρκο

Ελλάδα
Καβάλα: 11χρονος τραυματίστηκε πέφτοντας από jet ski, συνελήφθη ο χειριστής

Καβάλα: 11χρονος τραυματίστηκε πέφτοντας από jet ski, συνελήφθη ο χειριστής

Ελλάδα

NETWORK

Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

ienergeia.gr
Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ienergeia.gr
Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

ienergeia.gr
N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

ienergeia.gr
Αρνητικό τεστ εγκυμοσύνης χωρίς περίοδο: Τι πρέπει να ελέγξετε

Αρνητικό τεστ εγκυμοσύνης χωρίς περίοδο: Τι πρέπει να ελέγξετε

healthstat.gr
Προπόνηση με άδειο στομάχι: Κάνει καλό ή κακό στην υγεία;

Προπόνηση με άδειο στομάχι: Κάνει καλό ή κακό στην υγεία;

healthstat.gr
Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

healthstat.gr
Cheat meals: Τι είναι, πόσο συχνά επιτρέπονται και πώς βοηθούν στη δίαιτα

Cheat meals: Τι είναι, πόσο συχνά επιτρέπονται και πώς βοηθούν στη δίαιτα

healthstat.gr