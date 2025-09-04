Καβάλα: Ιστιοφόρο εντόπισε σορό γυναίκας σε βραχονησίδα

Τη σορό μιας γυναίκας εντόπισε ιστιοφόρο σκάφος στη βραχονησίδα Φιδονήσι Νέας Ηρακλείτσας Παγγαίου Καβάλας.
Η γυναίκα, αγνώστων λοιπών στοιχείων και με κανονική σωματική διάπλαση εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη.
Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού ενώ ενημερώθηκε και ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο.
Η σορός μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Καβάλας. Προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.