Καβάλα: Ιστιοφόρο εντόπισε σορό γυναίκας σε βραχονησίδα

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε στη βραχονησίδα κοντά στην Καβάλα σε προχωρημένη σήψη.

Τη σορό μιας γυναίκας εντόπισε ιστιοφόρο σκάφος στη βραχονησίδα Φιδονήσι Νέας Ηρακλείτσας Παγγαίου Καβάλας.

Η γυναίκα, αγνώστων λοιπών στοιχείων και με κανονική σωματική διάπλαση εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη.

Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού ενώ ενημερώθηκε και ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο.

Η σορός μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Καβάλας. Προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.