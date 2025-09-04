Σκιάθος: Σε κρίσιμη κατάσταση 40χρονος τουρίστας μετά από τροχαίο με γουρούνα

Οι αρχές διεξάγουν προανάκριση για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Σκιάθο, με θύμα έναν 40χρονο τουρίστα, ο οποίος διακομίσθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο και διασωληνώθηκε. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ο 40χρονος έχασε τον έλεγχο της γουρούνας που οδηγούσε και προσέκρουσε σε στάση στην περιοχή Κολιός.

Ο 40χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου και στη συνέχεια για αξονική σε Πολυϊατρείο, σύμφωνα με το skiathoslife.gr. Αμέσως μετά δόθηκε εντολή για διακομιδή αφού το περιστατικό έχρηζε χειρουργικής εκτίμησης. Η διακομιδή στο Βόλο πραγματοποιήθηκε με το «Ζαφειρένια» και τη συνοδεία γιατρού του Κέντρου Υγείας Σκιάθου.