Ελλάδα

Σκιάθος: Σε κρίσιμη κατάσταση 40χρονος τουρίστας μετά από τροχαίο με γουρούνα

Σκιάθος: Σε κρίσιμη κατάσταση 40χρονος τουρίστας μετά από τροχαίο με γουρούνα
Οι αρχές διεξάγουν προανάκριση για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Σκιάθο, με θύμα έναν 40χρονο τουρίστα, ο οποίος διακομίσθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο και διασωληνώθηκε. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ο 40χρονος έχασε τον έλεγχο της γουρούνας που οδηγούσε και προσέκρουσε σε στάση στην περιοχή Κολιός.

Ο 40χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου και στη συνέχεια για αξονική σε Πολυϊατρείο, σύμφωνα με το skiathoslife.gr. Αμέσως μετά δόθηκε εντολή για διακομιδή αφού το περιστατικό έχρηζε χειρουργικής εκτίμησης. Η διακομιδή στο Βόλο πραγματοποιήθηκε με το «Ζαφειρένια» και τη συνοδεία γιατρού του Κέντρου Υγείας Σκιάθου.

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Μακροζωία: Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ώρες των γευμάτων μας όσο μεγαλώνουμε

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών

Οι 7 τροφές που πρέπει να τρώτε μετά τα 40, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

