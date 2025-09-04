Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Με... πασιέντζα η αντλία του πρατηρίου έκλεβε καύσιμα - Σφραγίστηκαν 8 βενζινάδικα σε Αττική, Τρίκαλα, Ήπειρο και Λακωνία

Με... πασιέντζα η αντλία του πρατηρίου έκλεβε καύσιμα - Σφραγίστηκαν 8 βενζινάδικα σε Αττική, Τρίκαλα, Ήπειρο και Λακωνία
Η εγκληματική οργάνωση με διεθνικές διασυνδέσεις είχε αναπτύξει δράση σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Λακωνία, Άρτα και Βόλο, ενώ διατηρούσε διασυνδέσεις σε Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία και Αλβανία.

Τουλάχιστον σε τέσσερις περιοχές της επικράτειας (Αττική, Τρίκαλα, Ήπειρο και Λακωνία) κατέληγαν τα νοθευμένα καύσιμα που διακινούσαν οι δύο ομάδες από τις οποίες αποτελούνταν το κύκλωμα λαθρεμπορίας που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI.

Όπως ανακοινώθηκε έχουν σφραγιστεί 7 βενζινάδικα καθώς και ένα ακόμη το οποίο ήταν ήδη σφραγισμένο από προηγούμενο έλεγχο ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος για ακόμα τρία πρατήρια και τρείς αποθήκες με παράνομες δεξαμενές καυσίμων.

Μόνο για το 2025, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, διακινήθηκαν παράνομα πάνω από 1.340.000 λίτρα βενζίνης και περισσότερα από 212.000 λίτρα χημικών διαλυτών, με το συνολικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ.

Η εγκληματική οργάνωση με διεθνικές διασυνδέσεις είχε αναπτύξει δράση σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Λακωνία, Άρτα και Βόλο, ενώ διατηρούσε διασυνδέσεις σε Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία και Αλβανία.

Μάλιστα το λογισμικό που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος προσωμοίαζε σε πασιέντζα, το γνωστό παιχνίδι.

Ένα από τα λογισμικά της σπείρας προσομοίαζε με την πασιέντζα, ωστόσο με έναν συνδυασμό πλήκτρων η αντλία του πρατηρίου έκλεβε καύσιμο.

Ο 39χρονος αρχηγός

Η οργάνωση, υπό τη διεύθυνση και καθοδήγηση του 39χρονου αρχηγού, προς εξυπηρέτηση του παράνομου σκοπού της είχε αναπτύξει δύο κύριες υποομάδες δράσης, οι οποίες αλληλεπιδρούσαν με συνοχή και συντονισμό.

Ο 50χρονος υπαρχηγός

Η πρώτη υποομάδα, με υπαρχηγό 50χρονο, δραστηριοποιούνταν στη εισαγωγή και μεταφορά στη χώρα μας μεγάλων ποσοτήτων χημικών διαλυτών, μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για τη νόθευση καυσίμων που διοχετεύονταν στην ελληνική αγορά.

Ειδικότερα, τα μέλη, έχοντας ως έδρα εικονική εταιρεία μεταφορών στη Θεσσαλονίκη, η οποία δεν διέθετε σχετική άδεια ως εγκεκριμένος μεταφορέας χημικών προϊόντων, καθώς και δήθεν προμηθεύτρια εταιρεία που εδρεύει στη Βουλγαρία, εισήγαγαν τους διαλύτες στη χώρα και στη συνέχεια τους μετάγγιζαν προσωρινά σε υπόγειες δεξαμενές εγκατάστασης σε περιοχή των Τρικάλων, όπου κατά το παρελθόν λειτουργούσε πρατήριο υγρών καυσίμων, λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα αυτοπροστασίας, κυρίως βραδινές ώρες.

Στη συνέχεια, οι ποσότητες παραλαμβάνονταν από βυτιοφόρα που διαχειριζόταν ο 39χρονος αρχηγός της οργάνωσης και κατέληγαν σε υπόγειες δεξαμενές πρατηρίων, όπου αναμειγνύονταν με καύσιμα.

Σημειώνεται ότι, από τα μέσα Αυγούστου, γινόταν απευθείας μετάγγιση-παραλαβή των διαλυτών σε βυτία που διαχειριζόταν ο 39χρονος, σε περιοχή πλησίον της Λάρισας, λόγω παύσης της χρήσης του χώρου στην περιοχή των Τρικάλων.

Με αυτό τον τρόπο, το μίγμα των χημικών διαλυτών και των καυσίμων κατέληγε σε πελάτες των πρατηρίων, ενώ ο εκάστοτε ανεφοδιασμός δεν δηλωνόταν στο σύστημα εισροών – εκροών της Α.Α.Δ.Ε, εξαπατώντας με αυτό τον τρόπο καταναλωτές και Δημόσιο.

«Αυτό που μας υποψιάζει πάντα είναι η χαμηλή τιμή» τόνισε ο πρόεδρος Πρατηριούχων καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ενώ είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων, με τουλάχιστον είκοσι συλλήψεις.

«Είναι αδύνατον να πουλήσει φτηνά. Έχουμε ζήσει περιπτώσεις και έχουμε καταγγείλει όπου πρατηριούχοι πωλούσαν το καύσιμο φθηνότερα από ό,τι το πωλούν τα ελληνικά διυλιστήρια σε εταιρείες χονδρικής. Αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει. Κι όμως, οι καταναλωτές θεωρούσαν ότι αυτό είναι εύλογο. Το λέγαμε και θεωρούσαν ότι αυτό είναι λογικό» ανέφερε.

«Στα καύσιμα, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός από το 1992 που απελευθερώθηκαν οι τιμές, πάμε χρόνια πίσω, εν μία νυκτί που είχε ανέβει ο φόρος, αν θυμάστε, έχει διπλασιαστεί ο Ειδικός Φόρος κατανάλωσης επί κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και υπουργίας του κυρίου Ανδρέα Ανδριανόπουλου το 1992 από ό,τι θυμάμαι εν μια νυκτί διπλασιάστηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και έτσι από 60 δραχμές περίπου η τιμή είχε πάει στις 120 δραχμές.

Έκτοτε λοιπόν είχε αρχίσει να λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός στον κλάδο μας, γιατί εμείς υποχρεούμαστε να έχουμε τις πινακίδες αναρτημένες, τις τιμές που πουλάμε με μεγάλες στο κέντρο του πρατηρίου και εν μέση οδώ, οπότε ενημερώνει ο καταναλωτής άμεσα ποια είναι η τιμή αυτή και έτσι όλοι συμπιέζουν τις τιμές έκτοτε για να κερδίσουμε τους πελάτες» συνέχισε ο κ. Παπαγεωργίου.

Συνήθως την νοθεία ή την κλοπή στα καύσιμα την καταλαβαίνουμε από δύο πράγματα, εξήγησε ο κ. Παπαγεωργίου. «Από την αίσθηση που έχει ο οδηγός από το αυτοκίνητό του. Ή κάνει κενά, τα λεγόμενα σκορτσαρίσματα, τα χτυπήματα ή το αυτοκίνητο χτυπάει πολύ έντονα τα πυράκια, που σημαίνει ότι οι βαλβίδες χτυπάνε πάρα πολύ έντονα γιατί η ποιότητα του καύσιμου δεν είναι καλή οπότε δεν κάνει πλήρη καύση, αφήνει κατάλοιπα. Ή αν ανάψει κάποιο λαμπάκι μέσα ενδεικτικό του κινητήρα ότι έχει βλάβη» σημείωσε.

Ερωτηθείς εάν ισχύει ότι αντί για καύσιμο, η αντλία μπορεί να περνάει και αέρα, επισήμανε ότι οι αντλίες είναι φτιαγμένες ώστε να μην περνάει αέρας, να περνάει μόνο υγρό. Επομένως δεν μπορούν να διοχετεύσουν αέρα.

«Είναι ηλεκτρονική η κλοπή. Η παρέμβαση που γίνεται είναι ηλεκτρονική» εξήγησε ο κ. Παπαγεωργίου.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Νέα μελέτη: Η εξέταση που βοηθά στον εντοπισμό πρόωρων ενδείξεων του Αλτσχάιμερ

Νέα μελέτη: Η εξέταση που βοηθά στον εντοπισμό πρόωρων ενδείξεων του Αλτσχάιμερ

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Ιός Δυτικού Νείλου: Κρούσματα καταγράφονται σε 32 δήμους της χώρας μας – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ιός Δυτικού Νείλου: Κρούσματα καταγράφονται σε 32 δήμους της χώρας μας – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ντέμι Μουρ: Οι 2 ασκήσεις που κάνει ευλαβικά για να παραμένει σε φόρμα

Ντέμι Μουρ: Οι 2 ασκήσεις που κάνει ευλαβικά για να παραμένει σε φόρμα

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Νοθευμένα καύσιμα σε πρατήρια σε Άνω Λιόσια, Καματερό, Αγίους Αναργύρους, Παλαιό Φάληρο, Τρίκαλα, Ήπειρο και Λακωνία

Νοθευμένα καύσιμα σε πρατήρια σε Άνω Λιόσια, Καματερό, Αγίους Αναργύρους, Παλαιό Φάληρο, Τρίκαλα, Ήπειρο και Λακωνία

Ελλάδα
Συστήματα εισροών - εκροών: Αναδρομική «σωτηρία» για χιλιάδες πρατήρια με νέα υπουργική απόφαση

Συστήματα εισροών - εκροών: Αναδρομική «σωτηρία» για χιλιάδες πρατήρια με νέα υπουργική απόφαση

Οικονομία
«Λουκέτο» σε βενζινάδικο λόγω νόθευσης βενζίνης

«Λουκέτο» σε βενζινάδικο λόγω νόθευσης βενζίνης

Οικονομία
Εντοπίστηκε εργαστήριο νόθευσης κοκαΐνης σε σπίτι στην Αττική - Συνελήφθη 39χρονος

Εντοπίστηκε εργαστήριο νόθευσης κοκαΐνης σε σπίτι στην Αττική - Συνελήφθη 39χρονος

Ελλάδα

NETWORK

Στέφανος Γκίκας: Πράσινο μετασχηματισμό λιμένων για τον εκσυγχρονισμό της Ακτοπλοΐας και την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

Στέφανος Γκίκας: Πράσινο μετασχηματισμό λιμένων για τον εκσυγχρονισμό της Ακτοπλοΐας και την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

ienergeia.gr
ECDC για Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας – Τα κενά της Ελλάδας

ECDC για Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας – Τα κενά της Ελλάδας

healthstat.gr
H ΔΕΗ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SOLARIS για αποδοτικά φωτοβολταϊκά

H ΔΕΗ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SOLARIS για αποδοτικά φωτοβολταϊκά

ienergeia.gr
Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

ienergeia.gr
Γιώργος Αλικάκος: Πέθανε σε ηλικία 58 ετών – Ήταν πρώην μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Γιώργος Αλικάκος: Πέθανε σε ηλικία 58 ετών – Ήταν πρώην μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

healthstat.gr
Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

healthstat.gr
Το ΕΒΕΑ στην 89η ΔΕΘ 2025 – Διάλογος για την Ανάπτυξη, την Καινοτομία και τις Διεθνείς Συνεργασίες

Το ΕΒΕΑ στην 89η ΔΕΘ 2025 – Διάλογος για την Ανάπτυξη, την Καινοτομία και τις Διεθνείς Συνεργασίες

ienergeia.gr
Η χρήση κινητού στην τουαλέτα αυξάνει τον κίνδυνο αιμορροΐδων – Νέα μελέτη

Η χρήση κινητού στην τουαλέτα αυξάνει τον κίνδυνο αιμορροΐδων – Νέα μελέτη

healthstat.gr