Με... πασιέντζα η αντλία του πρατηρίου έκλεβε καύσιμα - Σφραγίστηκαν 8 βενζινάδικα σε Αττική, Τρίκαλα, Ήπειρο και Λακωνία

Η εγκληματική οργάνωση με διεθνικές διασυνδέσεις είχε αναπτύξει δράση σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Λακωνία, Άρτα και Βόλο, ενώ διατηρούσε διασυνδέσεις σε Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία και Αλβανία.

Τουλάχιστον σε τέσσερις περιοχές της επικράτειας (Αττική, Τρίκαλα, Ήπειρο και Λακωνία) κατέληγαν τα νοθευμένα καύσιμα που διακινούσαν οι δύο ομάδες από τις οποίες αποτελούνταν το κύκλωμα λαθρεμπορίας που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI.

Όπως ανακοινώθηκε έχουν σφραγιστεί 7 βενζινάδικα καθώς και ένα ακόμη το οποίο ήταν ήδη σφραγισμένο από προηγούμενο έλεγχο ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος για ακόμα τρία πρατήρια και τρείς αποθήκες με παράνομες δεξαμενές καυσίμων.

Μόνο για το 2025, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, διακινήθηκαν παράνομα πάνω από 1.340.000 λίτρα βενζίνης και περισσότερα από 212.000 λίτρα χημικών διαλυτών, με το συνολικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα το λογισμικό που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος προσωμοίαζε σε πασιέντζα, το γνωστό παιχνίδι.

Ένα από τα λογισμικά της σπείρας προσομοίαζε με την πασιέντζα, ωστόσο με έναν συνδυασμό πλήκτρων η αντλία του πρατηρίου έκλεβε καύσιμο.

Ο 39χρονος αρχηγός

Η οργάνωση, υπό τη διεύθυνση και καθοδήγηση του 39χρονου αρχηγού, προς εξυπηρέτηση του παράνομου σκοπού της είχε αναπτύξει δύο κύριες υποομάδες δράσης, οι οποίες αλληλεπιδρούσαν με συνοχή και συντονισμό.

Ο 50χρονος υπαρχηγός

Η πρώτη υποομάδα, με υπαρχηγό 50χρονο, δραστηριοποιούνταν στη εισαγωγή και μεταφορά στη χώρα μας μεγάλων ποσοτήτων χημικών διαλυτών, μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για τη νόθευση καυσίμων που διοχετεύονταν στην ελληνική αγορά.

Ειδικότερα, τα μέλη, έχοντας ως έδρα εικονική εταιρεία μεταφορών στη Θεσσαλονίκη, η οποία δεν διέθετε σχετική άδεια ως εγκεκριμένος μεταφορέας χημικών προϊόντων, καθώς και δήθεν προμηθεύτρια εταιρεία που εδρεύει στη Βουλγαρία, εισήγαγαν τους διαλύτες στη χώρα και στη συνέχεια τους μετάγγιζαν προσωρινά σε υπόγειες δεξαμενές εγκατάστασης σε περιοχή των Τρικάλων, όπου κατά το παρελθόν λειτουργούσε πρατήριο υγρών καυσίμων, λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα αυτοπροστασίας, κυρίως βραδινές ώρες.

Στη συνέχεια, οι ποσότητες παραλαμβάνονταν από βυτιοφόρα που διαχειριζόταν ο 39χρονος αρχηγός της οργάνωσης και κατέληγαν σε υπόγειες δεξαμενές πρατηρίων, όπου αναμειγνύονταν με καύσιμα.

Σημειώνεται ότι, από τα μέσα Αυγούστου, γινόταν απευθείας μετάγγιση-παραλαβή των διαλυτών σε βυτία που διαχειριζόταν ο 39χρονος, σε περιοχή πλησίον της Λάρισας, λόγω παύσης της χρήσης του χώρου στην περιοχή των Τρικάλων.

Με αυτό τον τρόπο, το μίγμα των χημικών διαλυτών και των καυσίμων κατέληγε σε πελάτες των πρατηρίων, ενώ ο εκάστοτε ανεφοδιασμός δεν δηλωνόταν στο σύστημα εισροών – εκροών της Α.Α.Δ.Ε, εξαπατώντας με αυτό τον τρόπο καταναλωτές και Δημόσιο.

«Αυτό που μας υποψιάζει πάντα είναι η χαμηλή τιμή» τόνισε ο πρόεδρος Πρατηριούχων καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ενώ είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων, με τουλάχιστον είκοσι συλλήψεις.

«Είναι αδύνατον να πουλήσει φτηνά. Έχουμε ζήσει περιπτώσεις και έχουμε καταγγείλει όπου πρατηριούχοι πωλούσαν το καύσιμο φθηνότερα από ό,τι το πωλούν τα ελληνικά διυλιστήρια σε εταιρείες χονδρικής. Αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει. Κι όμως, οι καταναλωτές θεωρούσαν ότι αυτό είναι εύλογο. Το λέγαμε και θεωρούσαν ότι αυτό είναι λογικό» ανέφερε.

«Στα καύσιμα, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός από το 1992 που απελευθερώθηκαν οι τιμές, πάμε χρόνια πίσω, εν μία νυκτί που είχε ανέβει ο φόρος, αν θυμάστε, έχει διπλασιαστεί ο Ειδικός Φόρος κατανάλωσης επί κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και υπουργίας του κυρίου Ανδρέα Ανδριανόπουλου το 1992 από ό,τι θυμάμαι εν μια νυκτί διπλασιάστηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και έτσι από 60 δραχμές περίπου η τιμή είχε πάει στις 120 δραχμές.

Έκτοτε λοιπόν είχε αρχίσει να λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός στον κλάδο μας, γιατί εμείς υποχρεούμαστε να έχουμε τις πινακίδες αναρτημένες, τις τιμές που πουλάμε με μεγάλες στο κέντρο του πρατηρίου και εν μέση οδώ, οπότε ενημερώνει ο καταναλωτής άμεσα ποια είναι η τιμή αυτή και έτσι όλοι συμπιέζουν τις τιμές έκτοτε για να κερδίσουμε τους πελάτες» συνέχισε ο κ. Παπαγεωργίου.

Συνήθως την νοθεία ή την κλοπή στα καύσιμα την καταλαβαίνουμε από δύο πράγματα, εξήγησε ο κ. Παπαγεωργίου. «Από την αίσθηση που έχει ο οδηγός από το αυτοκίνητό του. Ή κάνει κενά, τα λεγόμενα σκορτσαρίσματα, τα χτυπήματα ή το αυτοκίνητο χτυπάει πολύ έντονα τα πυράκια, που σημαίνει ότι οι βαλβίδες χτυπάνε πάρα πολύ έντονα γιατί η ποιότητα του καύσιμου δεν είναι καλή οπότε δεν κάνει πλήρη καύση, αφήνει κατάλοιπα. Ή αν ανάψει κάποιο λαμπάκι μέσα ενδεικτικό του κινητήρα ότι έχει βλάβη» σημείωσε.

Ερωτηθείς εάν ισχύει ότι αντί για καύσιμο, η αντλία μπορεί να περνάει και αέρα, επισήμανε ότι οι αντλίες είναι φτιαγμένες ώστε να μην περνάει αέρας, να περνάει μόνο υγρό. Επομένως δεν μπορούν να διοχετεύσουν αέρα.

«Είναι ηλεκτρονική η κλοπή. Η παρέμβαση που γίνεται είναι ηλεκτρονική» εξήγησε ο κ. Παπαγεωργίου.