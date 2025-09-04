Games
Κλέαρχος Μαρουσάκης: Μπόρες, ισχυρές καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Πτώση της θερμοκρασίας και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα στη χώρα σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Και σήμερα θα συνεχιστεί η αστάθεια με τη θερμοκρασία, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, να αρχίσει να τραβάει την κατηφόρα, ιδιαίτερα για την κεντρική και βόρεια Ελλάδα, θα περιοριστεί η ζέστη προς τα νότια - νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας.

Στην ουσία η χώρα μας επηρεάζεται από ασταθείς αέριες μάζες, ιδιαίτερα προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα και την ίδια χρονική στιγμή μέτωπα κακοκαιριών αρχίζουν να μετατοπίζονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έτσι μεγάλο τμήμα της κεντρικής Ευρώπης επηρεάζεται από βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες.

Σήμερα, στον ηπειρωτικό κορμό θα κυριαρχήσει άστατος καιρός, που σημαίνει οτι τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν μπόρες ακόμα και ισχυρές τοπικά καταιγίδες, με έμφαση τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, ακόμα όμως και στο εσωτερικό της Ηπείρου και κατά κανόνα σε ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις τις Πελοποννήσου.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια. Βοριάδες θα κυριαρχήσουν μέσα στο Αιγαίο, φθάνοντας ακόμα και τα 7 μποφόρ. Ακόμη και μέσα στο Ιόνιο θα βλέπουμε ανέμους με τοπικά ισχυρές εντάσεις.

Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα αρχίσει να υποχωρεί. Προς κεντρική και βόρεια Ελλάδα θα είμαστε κοντά στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσουμε τους 26, ενώ λίγο πιο νότια εκεί σήμερα θα περιοριστεί η θερμή αέρια μάζα γιαυτό και να συναντήσουμε θερμοκρασίες έως και 36 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στο σύνολο του νομού, ενώ θα φθάσουμε κοντά στα 5 με 6 μποφόρ και στο Κάβο Ντόρο ακόμα και τα 8 μποφόρ τοπικά. Η θερμοκρασία έως και 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν αποκλείεται να δούμε κάποιες μπόρες αργά το απόγευμα, κυρίως σε περιοχές που βρέχονται από τον Θερμαϊκό. Ο υδράργυρος 30 με 32 βαθμούς αργά το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το κυριότερο χαρακτηριστικό θα είναι τα μελτέμια τα οποία στο Αιγαίο θα φθάνουν ακόμα και τα 6 μποφόρ.

Η αστάθεια πλέον περιορίζεται σε βουνά του ηπιρωτικού κορμού της χώρας μας και πλέον θερμοκρασιακά θα είμαστε σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, δηλαδή μέγιστες θερμοκρασίες στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Καλοκαιρινά λοιπόν θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας που χωρίς να περιμένουμε κάτι το αανησυχητικό, θα κυριαρχήσουν οι βοριάδες.

Η έντονη ξηρασία, οι βοριάδες και οι υψηλές θερμοκρασίες, είναι δυνατόν να ξεκινήσουν και να εξαπλώσουν μέτωπα πυρκαγιών.

