Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα, πτώση της θερμοκρασίας

Βροχερό θα είναι σήμερα το σκηνικό του καιρού σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου προβλέπονται στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες. Εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα και το Ιόνιο λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικούς όμβρους ή καταιγίδες από το μεσημέρι στη Στερεά και την Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Στην ανατολική νησιωτική χώρα γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά και το Αιγαίο, με τοπικούς όμβρους στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα ανατολικότερα τμήματα πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 07-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Βαθμιαία στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Μπόρες, ισχυρές καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Μπόρες, ισχυρές καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Ελλάδα
Καιρός δύο ταχυτήτων: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για καταιγίδες και στο βάθος... ζέστη

Καιρός δύο ταχυτήτων: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για καταιγίδες και στο βάθος... ζέστη

Ελλάδα
Θοδωρής Κολυδάς: Αυτά τα ονόματα θα πάρουν φέτος οι κακοκαιρίες

Θοδωρής Κολυδάς: Αυτά τα ονόματα θα πάρουν φέτος οι κακοκαιρίες

Ελλάδα
Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχονται πολύωρες καταιγίδες - Οι 4 περιοχές

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχονται πολύωρες καταιγίδες - Οι 4 περιοχές

Ελλάδα

