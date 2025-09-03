Games
Καιρός δύο ταχυτήτων: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για καταιγίδες και στο βάθος... ζέστη

Καιρός δύο ταχυτήτων: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για καταιγίδες και στο βάθος... ζέστη
Πού θα βρέξει αύριο και πώς θα κινηθεί ο καιρός των επόμενων ημερών.

Ο καιρός και τα τερτίπια του συνεχίζονται, με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, να τον χαρακτηρίζει «διπρόσωπο» καθώς αύριο, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, από τη μια θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια ενώ αντίστοιχα δεν θα λείψουν και οι ισχυρές καταιγίδες.

Ο καιρός τρελάθηκε: Καταιγίδες στα ηπειρωτικά και ηλιοφάνεια με ζέστη στα νησιά και στο Αιγαίο

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του «στα ηπειρωτικά μετά το μεσημέρι αναμένονται καταιγίδες, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσει λαμπρός ήλιος με βοριάδες.Τα φαινόμενα στις ορεινές και βόρειο- βορειοδυτικές περιοχές δεν αποκλείεται να συνοδευόνται από κεραυνούς,αστραπές και χαλάζι ενώ λίγα φαινόμενα θα εκδηλώθούν και στο Ιόνιο».

Ειδικότερα στα ηπειρωτικά αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα ενώ στις θαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Τοπικές βροχές αναμένονται έως το μεσημέρι στην Ανατολική Θεσσαλία και σε τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας. Από το μεσημέρι κι έπειτα αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Βόρειας και Δυτικής Θεσσαλίας, της Κεντρικής και Δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Μετά την αυριανή αστάθεια και για τουλάχιστον μια εβδομάδα σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ALPHA, ο καιρός θα κινηθεί σε καλοκαιρινούς ρυθμούς με την καλοκαιρία να συνοδεύεται και από θερμοκρασίες λίγο πιο πάνω από τα κανονικά.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Διπρόσωπος αύριο ο καιρός..." Καλό μεσημέρι! Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει αύριο ο καιρός :
☀️Καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και λαμπρός ήλιος στα Αιγαίο με βοριάδες.
Τα φαινόμενα στις ορεινές και βόρειο- βορειοδυτικές περιοχές δεν αποκλείεται να συνοδευόνται από κεραυνούς,αστραπές και χαλάζι , ωστόσο δεν φαίνεται προς το παρών να έχουν ιδιαίτερη δυναμική.
ίγα φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στο Ιόνιο.
Απο την Παρασκευή 5/9/25 και μετά, τουλάχιστον για μία εβδομάδα, ο καιρός θα είναι καλός και στη στεριά και στη θάλασσα με τη θερμοκρασία λίγο πιο πάνω από τα κανονικά.

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid0nwv3TPHkeVG9bsTbERyQRmAgMbC4ubBnRGvDRxHxCUNkR67imFqq5aGKigdwuPqul}

