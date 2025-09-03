Games
Ελλάδα

Κορυδαλλός: Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη απόρριψη αποβλήτων

Κορυδαλλός: Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη απόρριψη αποβλήτων
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κορυδαλλού για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Δύο νεαροί, ηλικίας 24 και 23 ετών, συνελήφθησαν από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης της ΓΑΔΑ για παράνομη απόρριψη στερεών αποβλήτων σε λόφο του Κορυδαλλού.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά από πληροφορίες για όχημα που μετέφερε απόβλητα προς την περιοχή. Οι δράστες εντοπίστηκαν να απορρίπτουν στερεά υλικά στον λόφο και παραπλεύρως οδού. Στο σημείο κλήθηκε υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, που διαπίστωσε υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ τους επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα για έλλειψη ΚΤΕΟ και παράνομη μεταφορά προϊόντων. Το όχημα κατασχέθηκε και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν.

{https://www.youtube.com/watch?v=2MMDG8gt0Rc}

