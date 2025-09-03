Πολλοί οι εορτάζοντες σήμερα Τετάρτη: Μην ξεχάσετε τις ευχές!

Σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου είναι του Ιερομάρτυρος Ανθίμου επισκόπου, του Ιερομάρτυρος Αριστίωνος επισκόπου, του Αγίου Αρχοντίωνος μάρτυρος, του Νεομάρτυρος Πολυδώρου Νέας Εφέσου και της Οσίας Φοίβης μάρτυρος.
Γιορτάζουν δηλαδή οι:
- Άνθιμος, Άνθιμη
- Αριστέα, Αρίστη, Αριστίων, Αριστίωνας, Αριστέας
- Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα, Αρχόντω
- Πολύδωρος, Πολύδωρας, Πόλης, Πολυδώρης, Πόλη, Πολυδώρα, Πόλα, Πολυδώρη
- Φοίβος, Φοίβη
Ανατολή ήλιου: 06:56 - Δύση ήλιου: 19:52
Σελήνη 10.3 ημερών