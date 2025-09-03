Πολλοί οι εορτάζοντες σήμερα Τετάρτη: Μην ξεχάσετε τις ευχές!

Σήμερα 3 Σεπτεμβρίου δεν γιορτάζει μόνο το ΠΑΣΟΚ! Τα ονόματα που έχουν σήμερα την τιμητική τους.

Σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου είναι του Ιερομάρτυρος Ανθίμου επισκόπου, του Ιερομάρτυρος Αριστίωνος επισκόπου, του Αγίου Αρχοντίωνος μάρτυρος, του Νεομάρτυρος Πολυδώρου Νέας Εφέσου και της Οσίας Φοίβης μάρτυρος. Γιορτάζουν δηλαδή οι: Άνθιμος, Άνθιμη

Αριστέα, Αρίστη, Αριστίων, Αριστίωνας, Αριστέας

Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα, Αρχόντω

Πολύδωρος, Πολύδωρας, Πόλης, Πολυδώρης, Πόλη, Πολυδώρα, Πόλα, Πολυδώρη

Φοίβος, Φοίβη Ανατολή ήλιου: 06:56 - Δύση ήλιου: 19:52 Σελήνη 10.3 ημερών Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν