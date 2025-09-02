Games
Τζόκερ 2/9/2025: Δείτε τους τυχερούς αριθμούς για τα 2 εκατ. ευρώ

Τζόκερ 2/9/2025: Δείτε τους τυχερούς αριθμούς για τα 2 εκατ. ευρώ Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Έγινε η κλήρωση του Τζόκερ, δείτε τον πίνακα κερδών.

Με μεγάλο χρηματικό έπαθλο τουλάχιστον 2 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησαν οι κληρώσεις του Τζόκερ για τον Σεπτέμβριο σήμερα, Τρίτη (2/9).

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 4, 7, 13, 21 και 29.

Τζόκερ ο αριθμός: 15

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.

Η ακύρωση εκτυπωμένου αποδεικτικού συμμετοχής επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συμμετοχής στο Τζόκερ μέσω των πρακτορείων και εφόσον οι επιλογές ενός δελτίου δεν συμπίπτουν με τις επιλογές του αποδεικτικού συμμετοχής. Δηλαδή, αν το αποδεικτικό συμμετοχής έχει, λόγω τεχνικού προβλήματος, διαφορετικά στοιχεία (π.χ. επιλεγμένοι αριθμοί, αριθμός συνεχόμενων κληρώσεων) από αυτές που είχε επιλέξει ο παίκτης στο δελτίο που συμπλήρωσε για επικύρωση.

