Λαϊκό Λαχείο - Κλήρωση 2/9/2025: Ο πίνακας κερδών της 35ης κλήρωσης

Στη δημοσιότητα έδωσε ο ΟΠΑΠ τον πίνακα κερδών της αποψινής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Έκτο τζάκποτ σημειώθηκε στην αποψινή 35η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου.

Τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 46024, σειρά η 2η και στοιχείο το Ε. Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί και συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως τα 2.120.000 ευρώ περίπου.

Ο αριθμός 46024 σε όλες τις σειρές εκτός της 1ης, 2ης και 3ης και στοιχεία Α-Ε κερδίζουν από 15.000 ευρώ ενώ ο αριθμός 5921 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ.

Από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί με τους αριθμούς 13068, 21837, 37964, 40748, 56716, 61894, 68781, 72998 και 76147.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα κερδών.