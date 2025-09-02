Το Λαϊκό Λαχείο απόψε κληρώνει 2.080.000 ευρώ

Η 35η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει live στις 19:00 στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο Youtube.

Μετά από πέντε συνεχόμενα τζάκποτ, το Λαϊκό λαχείο επιστρέφει και υπόσχεται στον αποψινό νικητή το ποσό των 2.080.000 ευρώ.

Στην προηγούμενη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο 15925, σειρά η 2η και στοιχείο το Α.

Ο αριθμός 15925 σε όλες τις σειρές εκτός της 1ης, 2ης και 3ης και στοιχεία Α-Ε κέρδισαν από 15.000 ευρώ ενώ ο αριθμός 55822 σε όλες τις σειρές από 5.000 ευρώ.

Από 1.000 ευρώ κέρδισαν οι λαχνοί με τους αριθμούς 7865, 10649, 26617, 31795, 38682, 42899, 46048, 62969 και 71738.