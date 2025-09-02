Προφυλακίστηκε ο 36χρονος που κατηγορείται ως μέλος κυκλώματος λαθρεμπορίας τσιγάρων και εκβιασμών

Είχε συλληφθεί μετά από μία κινηματογραφική αστυνομική επιχείρηση.

Στη φυλακή οδηγήθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 36χρονος, ο οποίος φέρεται ως κυκλώματος λαθρεμπορίας τσιγάρων και στενός συνεργάτης του διαβόητου κακοποιού «Έντικ», που διαφεύγει στο Ντουμπάι.

Ο 36χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και σωρεία άλλων αδικημάτων συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη στον Ασπρόπυργο, μετά από μία κινηματογραφική αστυνομική επιχείρηση, η οποία έχει καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε πως συμμετείχε οποιαδήποτε σε εγκληματική οργάνωση ενώ υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τον φυγόδικο «Έντικ», ούτε τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος, αποδίδοντας την καταγγελία περί εκβιασμού σε ιδιωτική διαφορά με τρίτο πρόσωπο.

Ο 36χρονος, ο οποίος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, φέρεται να είχε αναλάβει το ρόλο των ξυλοδαρμών σε βάρος μελών αντίπαλων ομάδων του «Έντικ» και, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, έχει εμπλακεί σε υποθέσεις εκβιασμών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο κατηγορούμενος στο παρελθόν «έχει απασχολήσει για υποθέσεις ληστειών, κλοπών και ναρκωτικών και διακριβώθηκε η συμμετοχή του σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβρη και το Δεκέμβρη του 2024, από τον οποίον απαίτησαν χρηματικό ποσό με το πρόσχημα οφειλής του, έπειτα από παράνομη δραστηριότητα σχετική με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων».

Η εγκληματική οργάνωση, στην οποία κατηγορείται ότι είναι μέλος, είχε εξαρθρωθεί στις 5 Μαρτίου με το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 15 ατόμων, τα οποία κατηγορούνταν για εμπλοκή σε υποθέσεις εκβιασμών και επιθέσεων κατά έγκλειστων σε φυλακές.