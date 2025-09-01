Σάμος: Νεκρός εκβράστηκε νεαρός φυσητήρας

Η ανακοίνωση για τον φυσητήρα της Σάμου από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος.

Ένας νεαρός φυσητήρας εκβράστηκε νεκρός στη Σάμο. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, ο φυσητήρας, μήκους περίπου τεσσάρων μέτρων και βάρους γύρω στον έναν τόνο, εκβράστηκε νεκρός στις βόρειες ακτές της Σάμου.

Η συγκεκριμένη περιοχή του Αιγαίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταναστευτικές διόδους για τους γίγαντες των θαλασσών μας, σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

«Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται στην περιοχή νεκρός νεαρός φυσητήρας, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό, δεδομένου ότι το φυσιολογικό προσδόκιμο ζωής του είδους φτάνει τα 70 χρόνια» αναφέρει το Ινστιτούτο.

Όπως μάλιστα προσθέτει «η νεκροψία πραγματοποιήθηκε από κτηνίατρο με εμπειρία στις νεκροτομές κητωδών, σε συνεργασία με θαλάσσιους βιολόγους και κτηνίατρο με ειδίκευση στα κητώδη. Δείγματα έχουν ήδη ληφθεί και θα αποσταλούν σε ειδικά εργαστήρια, με στόχο να εντοπιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ο θάνατος δεν αποδίδεται σε ανθρωπογενή αίτια.

Για άλλη μία φορά ευχαριστούμε θερμά την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Σάμου - Hellenic Rescue Team of Samos για την άμεση και πολύτιμη συνεργασία τους, που αποδεικνύει ξανά τον καθοριστικό και αναντικατάστατο ρόλο τους στο νησί. Ευχαριστούμε επίσης τον Δήμος Ανατολικής Σάμου - Municipality of Eastern Samos για τη συμβολή του».

Οι νεαροί φυσητήρες εξαρτώνται από τη μητέρα τους για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με τα περισσότερα άλλα θηλαστικά. Θηλάζουν για περίπου δύο χρόνια, ενώ μπορεί να συνεχίσουν περιστασιακά μέχρι και τα τρία ή τέσσερα έτη. Ακόμη και μετά τον απογαλακτισμό, παραμένουν στενά συνδεδεμένοι με τη μητέρα τους και την κοινωνική της ομάδα, από την οποία αντλούν προστασία, μάθηση και φροντίδα.

Τα νεαρά αρσενικά μένουν συνήθως με τη μητέρα και την οικογενειακή ομάδα μέχρι την ηλικία των 10–12 ετών, οπότε αρχίζουν να απομακρύνονται και να εντάσσονται σε ομάδες νεαρών αρσενικών. Τα θηλυκά, αντίθετα, παραμένουν στην οικογενειακή ομάδα για όλη τους τη ζωή.

