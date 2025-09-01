Games
Χανιά: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι συλληφθέντες

Χανιά: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι συλληφθέντες
Οι 17 θα απολογηθούν την Πέμπτη και οι 16 την Παρασκευή.

Προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή το πρωί έλαβαν οι συλληφθέντες για την φερόμενη εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η Αστυνομία στα Χανιά.

Οι απολογίες θα γίνουν τμηματικά με 17 άτομα να απολογουνται την Πέμπτη και άλλα 16 την Παρασκευή.

{https://www.youtube.com/watch?v=10jRU9uic6w}

Ελλάδα

Όπως μεταδίδει το zarpanews, το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα ξεκίνησαν να φτάνουν σταδιακά, 33 από τους συνολικά 48 συλληφθέντες στον Εισαγγελέα Χανίων.

Οι συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, με «πλούσια» δράση καθώς τα μέλη της εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, σε εμπόριο όπλων, εκβιασμούς και «ξέπλυμα μαύρου» χρήματος.

{https://www.youtube.com/watch?v=K_WzswadvAY&t}

Συνολικά συνελήφθησαν 48 άτομα εκ των οποίων οι 12 είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές καθώς εκτίουν ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων.

Αύριο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας αναμένεται να γίνουν ανακοινώσεις παρουσία της εκπροσώπου τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντίας Δημογλιδου.

Η δικογραφία αποτελείται από 8.000 σελίδες και το διαβιβαστικό της υπόθεσης αποτελείται από 1.200 σελίδες.

Η άφιξη των συλληφθέντων έγινε κάτω από δρακόντεια αστυνομικά μέτρα, ενώ στα δικαστήρια Χανίων βρισκόταν συγγενείς των συλληφθέντων για να δείξουν τη συμπαράσταση τους

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Στειακακη Νίκο η δικογραφία είναι ογκοδέστατη, και περιλαμβάνει χιλιάδες σελίδες, με τις κατηγορίες που αποδίδονται να είναι σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, κατοχή ναρκωτικών και όπλων.

{https://www.youtube.com/watch?v=psDeJts_pkk&t}

Χανιά: Στον εισαγγελέα δεκάδες συλληφθέντες, κατηγορούνται για εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος (Βίντεο)

Χανιά: 21χρονος πήγε να πνίξει και να πατήσει με το αυτοκίνητο τη σύντροφό του

Χανιά: Κληρικοί και κρατικοί υπάλληλο σε κύκλωμα που εξαρθώθηκε μετά από μεγάλη επιχείρηση

Κρήτη: Δύο αδέλφια οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης - Συνελήφθησαν ένστολοι και επιχειρηματίες

