Εθνική Αθηνών - Κορίνθου: Ανατροπή νταλίκας, τυλίχθηκε στις φλόγες - Κλειστά και τα 2 ρεύματα (Βίντεο)

Ακινητοποιημένα εκατοντάδες αυτοκίνητα στην εθνική Αθηνών - Κορίνθου.

Σοβαρό τροχαίο συνέβη στην εθνική Αθηνών - Κορίνθου, με ανατροπή νταλίκας, που τυλίχθηκε στις φλόγες, στο ύψος των Μεγάρων.

Κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες μία νταλίκα ανατράπηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες, στην εθνική Αθηνών- Κορίνθου.

Εξαιτίας του τροχαίου έκλεισε η εθνική οδός και στα δύο ρεύματα, ενώ εκατοντάδες αυτοκίνητα έχουν ακινητοποιηθεί, σύμφωνα με το KorinthosTV.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η νταλίκα συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα, στο ρεύμα της εθνικής οδού προς την Αθήνα. Ο οδηγός της νταλίκας έχει τραυματιστεί.

Τροχαίο στην εθνική Αθηνών - Κορίνθου: Οι πρώτες εικόνες από το σημείο

{https://www.youtube.com/watch?v=NI0Ghczabqw&t=4s}

{https://www.youtube.com/watch?v=aYGmpcz4IXU}

{https://www.youtube.com/watch?v=ElP_LvqMBts}