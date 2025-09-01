Ελληνο-παλαιστινιακή συνάντηση δικηγόρων στη Ραμάλα στις 30-31 Αυγούστου

Ακολουθεί την Τετάρτη 3/6 συνέντευξη Τύπου στην κεντρική αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Το Σάββατο 30 Αυγούστου και την Κυριακή 31 Αυγούστου, αντιπροσωπεία της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας αποτελούμενη από τον υποψήφιο πρόεδρο ΔΣΑ Θανάση Καμπαγιάννη και τις συμβούλους στο ΔΣ του ΔΣΑ Αναστασία Ματσούκα και Αναστασία Σταυροπούλου, μετέβη στην Παλαιστίνη και πραγματοποίησε σειρά επίσημων συναντήσεων υπό τη φιλοξενία και την αιγίδα του Παλαιστινιακού Δικηγορικού Συλλόγου στην έδρα του στη Ραμάλα. Σκοπός της αποστολής ήταν η εκδήλωση συμπαράστασης στον παλαιστινιακό λαό και τους Παλαιστίνιους δικηγόρους και η μεταφορά της απαίτησης του ελληνικού λαού να σταματήσει η γενοκτονία και να τερματιστεί η κατοχή και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το κράτος του Ισραήλ.

Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκε στην έδρα του Συλλόγου ο Πρόεδρός του κ. Fadi Abbas, καθώς επίσης και ο Γενικός Γραμματέας κ. Amjad Shilleh και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων η Zeina Jallad, ο Malik Alouri και ο Anas Kisswani. Οι Παλαιστίνιοι/ες δικηγόροι ενημέρωσαν την αντιπροσωπεία για τις τεράστιες προκλήσεις και δυσκολίες που συναντά η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος για τους Παλαιστίνιους συναδέλφους σε συνθήκες γενοκτονίας στη Γάζα και επιθετικού εποικισμού και κατοχής στη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ. Ανάμεσα στα μαρτυρικά δεινά που έχουν προκαλέσει οι εγκληματικοί σχεδιασμοί του Ισραήλ συνολικά για το λαό της Παλαιστίνης, αναδείχθηκαν οι τρομακτικοί αριθμοί δολοφονιών δικηγόρων στη Γάζα από τον Ισραηλινό στρατό, ο βομβαρδισμός των γραφείων του Δικηγορικού Συλλόγου και η προσπάθεια πλήρους διάλυσης του Παλαιστινιακού δικαιϊκού συστήματος, αλλά και oι συστηματικοί περιορισμοί και επιθέσεις που δέχονται οι δικηγόροι της Δυτικής Όχθης και της Ιερουσαλήμ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Την ίδια ημέρα, οι σύμβουλοι της Εναλλακτικής Παρέμβασης συνάντησαν δικηγόρους και εκπροσώπους οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μεταξύ άλλων τον Ammar Dweik, Γενικό Διευθυντή της Ανεξάρτητης Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Independent Commission for Human Rights – ICHR), τον Shawan Jabarin, Γενικό Διευθυντή στην οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Al- Haq, τον Nasir Alraeis, νομικό ερευνητή στην Al-Haq, την Tala Nasser, δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην οργάνωση “Addameer Prisoner Support and Human Rights Association” και τον Khaled Quzmar, Γενικό Διευθυντή της οργάνωσης “Defence for Children International – Palestine” (DCI) και Πρόεδρο του Διεθνούς Εκτελεστικού Συμβουλίου της DCI. Οι εμπειρογνώμονες δικηγόροι, νομικοί και εκπρόσωποι ανέδειξαν την οριακή κατάσταση που έχει οδηγήσει το λαό της Γάζας ο επιβαλλόμενος λιμός και η πολιορκία, ειδικά για ευάλωτες ομάδες, όπως παιδιά και ανηλίκους, αλλά και τις πολυεπίπεδες πτυχές του καθεστώτος παραβίασης βασικών ανθρωπίνων, ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων που έχει εγκαθιδρύσει η κατοχή, ειδικά σε βάρος των χιλιάδων παιδιών και των χιλιάδων παλαιστινίων κρατούμενων από στρατοδικεία και διοικητικές κρατήσεις.

Την Κυριακή, οι σύμβουλοι της Εναλλακτικής, συνοδευόμενοι από το Προεδρείο του Παλαιστινιακού Δικηγορικού Συλλόγου, συνάντησαν τον Επίτροπο κ. Raed Abu Alhomos, επικεφαλής της Επιτροπής Υποθέσεων Κρατουμένων και πρώην Κρατουμένων του αρμόδιου Υπουργείου της Παλαιστίνης. Ο Επίτροπος εξέθεσε σοκαριστικά στοιχεία για τις συνθήκες που βιώνουν οι 11.000 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι από τη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ στις Ισραηλινές φυλακές, με τους 3.650 από αυτούς να κρατούνται όμηροι χωρίς κατηγορητήριο στο πλαίσιο “διοικητικής κράτησης”. Οι Παλαιστίνιοι πολιτικοί κρατούμενοι στερούνται την ελευθερία τους συχνά χωρίς δίκη και εγγυήσεις κράτους δικαίου, με τις δυνάμεις κατοχής να καταπατούν στοιχειώδη δικαιώματα και να τους υποβάλλουν σε βασανιστήρια και απάνθρωπες συνθήκες κράτησης.

Οι σύμβουλοι της Εναλλακτικής Παρέμβασης είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι τη βαρβαρότητα των εποικισμών και των check-point που κομματιάζουν την παλαιστινιακή γη και ακυρώνουν την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, διερχόμενοι το check-point της Καλάντια. Οι συναντήσεις ολοκληρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ με επίσκεψη σε κοινοτικό κέντρο νομικής βοήθειας για τους Παλαιστίνιους της πόλης.

Οι Έλληνες/-ίδες και οι Παλαιστίνιοι/-ες δικηγόροι συμφώνησαν τη συνέχιση και την εμβάθυνση της συνεργασίας τους, της οποίας η συνάντηση ήταν το πρώτο βήμα. Ως άμεσος στόχος τέθηκε η υλοποίηση της πρότασης αδελφοποίησης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με τον Παλαιστινιακό Δικηγορικό Σύλλογο, με σκοπό την στήριξη και αλληλεγγύη προς τους δοκιμαζόμενους και διωκόμενους συναδέλφους που κρατάνε ψηλά το φρόνημα της δικαιοσύνης και την αξία του δικηγορικού λειτουργήματος σε αδιανόητα δύσκολες συνθήκες. Τέλος, συζητήθηκαν συγκεκριμένα βήματα και δημόσιες παρεμβάσεις, με πρώτο βήμα τη σύνταξη και παρουσίαση μιας αναλυτικής αποτίμησης των συναντήσεων και την εκπόνηση μιας έκθεσης- μελέτης με δεδομένα και αναλυτικά στοιχεία για τη γενοκτονία και το απαρτχάιντ στην Παλαιστίνη, τις συνθήκες άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, την επίθεση στο δικαιϊκό σύστημα και τα θεμελιώδη δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού από το κράτος του Ισραήλ.

Αναλυτικότερη παρουσίαση από τα μέλη της αποστολής θα γίνει σε συνέντευξη τύπου που θα δοθεί την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025, στις 2μμ, στην κεντρική αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60).