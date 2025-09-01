Πάτρα: Δύο νέοι στη φυλακή για ένα έγκλημα που δεν διαπράχθηκε

Η υπόθεση του 21χρονου και του 25χρονου δεν πρέπει να σχετίζεται με άλλες δικογραφίες για την πυρκαγιά της Πάτρας.

Σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν έχουμε δει πολίτες να οδηγούνται στη φυλακή για ένα έγκλημα που δεν διέπραξαν. Είναι εξαιρετικά σπάνιο όμως να φυλακιστεί κάποιος για ένα έγκλημα που δεν διαπράχθηκε καν. Αυτή φαίνεται να είναι η περίπτωση των δύο νέων, 21 και 25 χρονών, που προφυλακίστηκαν στις 19 Αυγούστου για τη φωτιά στην συνοικία του Γηροκομειού της Πάτρας.

Η ανάγκη για επίδειξη πυγμής

Η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάτρα στα μέσα Αυγούστου έκαψε, σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, 42.500 στρέμματα και 92 σπίτια. Το γεγονός ότι οι φλόγες εισχώρησαν στον αστικό ιστό της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, προκάλεσε σοκ στην κοινωνία και διέψευσε το κυβερνητικό αφήγημα περί πολύ καλής προετοιμασίας του κράτους για την αντιπυρική περίοδο.

Η κυβέρνηση προσπάθησε να βγει από τη δύσκολη θέση, αποδίδοντας τις φωτιές σε εμπρηστές. Παράλληλα, επιχείρησε να επιδείξει κατασταλτική πυγμή για να αποκαταστήσει την τρωθείσα αξιοπιστία του κράτους. Στις 20 Αυγούστου, την επομένη της προφυλάκισης των δύο νέων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε σε βίντεό του: «Ήξερες ότι φέτος έχουν γίνει πάνω από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς σε δάση; Παλιότερα βλέπαμε εμπρηστές να συλλαμβάνονται και να πέφτουν στα μαλακά εξαιτίας των αδικαιολόγητα χαλαρών κυρώσεων. Αυτό πια άλλαξε. Χάρη στις αλλαγές που κάναμε στον Ποινικό Κώδικα όλες οι ποινές που αφορούν εμπρησμό δάσους εκτίονται πλέον στη φυλακή. Δηλαδή δεν αναστέλλονται ούτε μετατρέπονται με κανέναν τρόπο. Συνοδεύονται από βαριά πρόστιμα και δήμευση περιουσίας.

Οι συλλήψεις, οι ομολογίες, οι προφυλακίσεις της τελευταίας εβδομάδας απέδειξαν ότι αντίπαλός μας δυστυχώς δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση. Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Η Πολιτεία δεν θα επιστρέψει σε κανέναν να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Ούτε φυσικά με το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον της χώρας. Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ».

Οι μαρτυρίες που αθωώνουν

Η υπόθεση του 21χρονου και του 25χρονου δεν πρέπει να σχετίζεται με άλλες δικογραφίες για την πυρκαγιά της Πάτρας. Ούτε η φωτιά στο Γηροκομειό ήταν η κύρια εστία της καταστροφής. Πρόκειται για φωτιά σε έκταση ενός στρέμματος εντός του αστικού ιστού.

Η προφυλάκιση των δύο νέων στηρίζεται σε τη μαρτυρία ενός πολίτη και τη φωτογραφία που αυτός τράβηξε από απόσταση εκατοντάδων μέτρων. Η υπεράσπιση αμφισβητεί έντονα την αξιοπιστία του μάρτυρα, ενώ υποστηρίζει ότι από τη φωτογραφία το μόνο που φαίνεται είναι ένας άνθρωπος κοντά στη φωτιά.

Στον ανακριτή έχουν καταθέσει 10 μάρτυρες οι οποίοι έχουν επιβεβαιώσει την αφήγηση στην οποία επιμένουν από την πρώτη στιγμή οι δύο νέοι, δηλαδή ότι είναι εθελοντές δασοπυροσβέστες που έσπευσαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς, κατόπιν παράκλησης των ιδιοκτητών των σπιτιών που απειλούνταν από τις φλόγες. Ξεχωριστή αποδεικτική αξία έχει η κατάθεση ενός αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας που δηλώνει ότι ο 25χρονος βοηθούσε μαζί του στην κατάσβεση της φωτιάς.

Δεν υπήρξε εμπρησμός

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι φαίνεται η φωτιά να μην προκλήθηκε από εμπρησμό. Αυτό είναι το συμπέρασμα κλιμακίου της Πυροσβεστικής που πήγε από την Αθήνα στην Πάτρα για να συντάξει έκθεση σχετικά με τα αίτια της φωτιάς. Στην έκθεση των πυροσβεστών η φωτιά αποδίδεται σε αιωρούμενα φλεγόμενα σωματίδια. Το φαινόμενο αποκαλείται «κηλίδωση». Στην κατάθεσή τους στον ανακριτή οι πυροσβέστες απέκλεισαν εκ νέου η φωτιά να οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα.

Εύλογα διερωτάται κανείς πώς μπορούν δύο πολίτες να βρίσκονται στη φυλακή για έναν εμπρησμό που δεν έγινε.

Αστυνομική αυθαιρεσία και δικαστική πλάνη

Ο συνήγορος υπεράσπισης των δύο νεών Βασίλης Ταουξής δήλωσε στο Dnews ότι «πρόκειται για τεράστια αστυνομική αυθαιρεσία και δικαστική πλάνη. Δύο παιδιά που πήγαν να σβήσουν τη φωτιά, βρίσκονται στη φυλακή ως εμπρηστές». Ο κ. Ταουξής σημείωσε ακόμα: «Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει αυτή η υπόθεση στην κοινωνία; Το μήνυμα δεν είναι ότι καλύτερα να κάθεσαι σπίτι σου γιατί αν πας να βοηθήσεις τους συμπολίτες σου μπορείς να βρεθείς μπλεγμένος;». Ο κ. Ταουξής έχει πάντως την πεποίθηση ότι πολύ σύντομα η δικαιοσύνη θα αποκατασταθεί.

Σε ανάλογο τόνο και ο συνήγορος υπεράσπισης Θεοφάνης Χριστόπουλος ο οποίος δήλωσε την απόλυτη σιγουριά του για την αθωότητα των δύο νέων και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη.

Από την πλευρά της η βουλεύτρια Αχαΐας της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου είπε στο Dnews: «Δύο νέοι άνθρωποι είναι προφυλακισμένοι με την κατηγορία του εμπρησμού στην περιοχή Γηροκομειό της Πάτρας. Οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι εθελοντές που έσπευσαν για να βοηθήσουν στην κατάσβεση, κυρίως όμως το υπόμνημα της ίδιας της Πυροσβεστικής (υπηρεσία εγκλημάτων εμπρησμού), ότι η φωτιά στο Γηροκομειό οφείλεται σε "κηλίδωση " (πέταγμα καύτρας) , επιβάλλουν την μη εύκολη αποδοχή των σεναρίων της Αστυνομίας περί εμπρησμού».

Η κ. Αναγνωστοπούλου επισημαίνει ακόμα: «Δεν πρόκειται λοιπόν να αφήσουμε βολικά σενάρια της Αστυνομίας να κοστίσουν την ελευθερία νέων ανθρώπων και την απίστευτη ταλαιπωρία των ιδίων και των δικών τους. Για αυτό θα ζητήσουμε πλήρη ενημέρωση, και μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου για όσα από τα στοιχεία είναι δημοσιοποιήσιμα. Δεν θα βαφτίσουμε έτσι δυο ανθρώπους εμπρηστές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή τους, ερήμην της Πυροσβεστικής, ερήμην των μαρτύρων, ερήμην του κοινού νου».

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να κατατεθεί και δεύτερο πόρισμα από την Πυροσβεστική το οποίο έχει ζητήσει ο ανακριτής.