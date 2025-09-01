Games
Σε εγκεφαλική αιμορραγία αποδίδεται ο θάνατος του 18χρονου στον Βόλο

Σε ανεύρυσμα εγεκφάλου φαίνεται να οφείλεται ο θάνατος του 18χρονου.

Σε εγκεφαλική αιμορραγία παθολογικής αιτιολογίας φέρεται να οφείλεται, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του 18χρονου Ν.Π. από τον Βόλο, που κατέρρευσε το βράδυ της Παρασκευής στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου όπου είχε πάει βόλτα με την παρέα του.

Στην σορό του 18χρονου έγινε σήμερα νεκροψία-νεκροτομή και, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των Γεγονότων, η εγκεφαλική αιμορραγία φέρεται να προκλήθηκε από ανεύρυσμα.

Ο 18χρονος, γιος του γυμναστή του Ολυμπιακού Βόλου και εργαζόμενου στην ΑΓΕΤ Α. Π., βρισκόταν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής με φίλους του στα πεζούλια του πάρκου Αγίου Κωνσταντίνου, όταν έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο έδαφος.

Ξεκίνησε η πληρωμή για το επίδομα 100 ευρώ

Ξεκίνησε η πληρωμή για το επίδομα 100 ευρώ

Οικονομία

Αρχικά έκανε προσπάθεια να σηκωθεί όρθιος, αλλά αμέσως κατέρρευσε. Τρομοκρατημένοι οι φίλοι του ζήτησαν βοήθεια από περαστικούς και στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο Νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στην ζωή.

Η κηδεία του 18χρονου αναμένεται να γίνει αύριο Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου.

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Έμφραγμα: Το φάρμακο που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου σε ορισμένες γυναίκες

Μη ελεγχόμενη υπέρταση: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της AstraZeneca για το baxdrostat

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Ζόζεφιν: Πνίγηκε η γιαγιά της στο Πόρτο Ράφτη

Φάρμακο για την καρδιά αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου στις γυναίκες

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 17χρονος μετά από χτύπημα στο κεφάλι

Βόλος - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Νότια Κορέα και Ιαπωνία έζησαν φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ

Ο ΤΑΡ μεταφέρει 50 bcm φυσικού αερίου στην Ευρώπη

ΜΕΤΩΠΟ ΟΕΝΓΕ – ΠΙΣ: «Το δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει

Μη ελεγχόμενη υπέρταση: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της AstraZeneca για το baxdrostat

«Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο» - Επιλέξτε απλές τροφές για να ζήσετε περισσότερο

«Προλαμβάνω»: Παρουσίαση του προγράμματος σε κράτη – μέλη της ΕΕ

Νίκος Τσάφος: Η αποκλιμάκωση στη χονδρική πρέπει να περάσει στα τιμολόγια – Θα παρέμβουμε αν δεν υπάρξει μείωση

Metlen: Από σήμερα σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στην Ρυθμιζόμενη Αγορά Κινητών Αξιών του ΧΑ

