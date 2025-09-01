Σε εγκεφαλική αιμορραγία αποδίδεται ο θάνατος του 18χρονου στον Βόλο

Σε ανεύρυσμα εγεκφάλου φαίνεται να οφείλεται ο θάνατος του 18χρονου.

Σε εγκεφαλική αιμορραγία παθολογικής αιτιολογίας φέρεται να οφείλεται, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του 18χρονου Ν.Π. από τον Βόλο, που κατέρρευσε το βράδυ της Παρασκευής στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου όπου είχε πάει βόλτα με την παρέα του.

Στην σορό του 18χρονου έγινε σήμερα νεκροψία-νεκροτομή και, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των Γεγονότων, η εγκεφαλική αιμορραγία φέρεται να προκλήθηκε από ανεύρυσμα.

Ο 18χρονος, γιος του γυμναστή του Ολυμπιακού Βόλου και εργαζόμενου στην ΑΓΕΤ Α. Π., βρισκόταν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής με φίλους του στα πεζούλια του πάρκου Αγίου Κωνσταντίνου, όταν έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο έδαφος.

Αρχικά έκανε προσπάθεια να σηκωθεί όρθιος, αλλά αμέσως κατέρρευσε. Τρομοκρατημένοι οι φίλοι του ζήτησαν βοήθεια από περαστικούς και στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο Νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στην ζωή.

Η κηδεία του 18χρονου αναμένεται να γίνει αύριο Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου.