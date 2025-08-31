Βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει τον Τούρκο κρατούμενο να βουτάει στη θάλασσα για να δραπετεύσει

Το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο-ντοκουμέντο από τη δραματική στιγμή που ο Τούρκος κρατούμενος βουτάει στη θάλασσα της Χίου, τα ξημερώματα του Σαββάτου, μέσα από επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Χίος – Μυτιλήνη.

Όπως καταγράφεται στο υλικό, που δημοσιοποίησε ο ΑΝΤ1, μέλη του πληρώματος επιχειρούν να στρέψουν τον προβολέα στο σημείο όπου βρισκόταν ο κρατούμενος, την ώρα που επικρατεί αναστάτωση στο κατάστρωμα.

Ο άνδρας, ο οποίος κοιμόταν δεμένος με χειροπέδες στο πάτωμα, κατάφερε να σηκωθεί και εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή που ένας επιβάτης άνοιξε την πόρτα του πλοίου, για να πέσει στη θάλασσα.

Για το περιστατικό έχουν τεθεί υπό κράτηση τρεις ειδικοί φρουροί και ένας υπαρχιφύλακας, οι οποίοι συνόδευαν τον κρατούμενο, καθώς διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέστη δυνατό να διαφύγει.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση των αρχών, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τις εξελίξεις.