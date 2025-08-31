Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Κρήτη: Δύο αδέλφια οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης - Συνελήφθησαν ένστολοι και επιχειρηματίες

Κρήτη: Δύο αδέλφια οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης - Συνελήφθησαν ένστολοι και επιχειρηματίες Φωτογραφία: Eurokinissi
Έγιναν 48 συλλήψεις για ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς και ξέπλυμα χρήματος.

Μια από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Κρήτη, αποκαλύπτοντας ένα πολύπλοκο δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος στο νησί.

Σύμφωνα με το cretapost, στο επίκεντρο της εγκληματικής οργάνωσης βρίσκονται δύο αδέλφια από τα Χανιά, γνωστά στην τοπική κοινωνία και με ιστορικό σε υποθέσεις εκβιασμών.

Οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος είχαν χτίσει ένα ισχυρό προφίλ στον τουριστικό κλάδο, διατηρώντας πολυτελές ξενοδοχείο εκτός Χανίων, πολυτελή οχήματα και κατοικίες υψηλής αξίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Χανιά και Ρέθυμνο - Σχεδόν 50 συλλήψεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Χανιά και Ρέθυμνο - Σχεδόν 50 συλλήψεις

Ελλάδα

Μάλιστα, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένστολοι (αστυνομικός, αξιωματικός στρατός ξηράς και πολεμικής αεροπορίας) καθώς και γνωστοί επιχειρηματίες.

Η αφετηρία της έρευνας ήταν ο εντοπισμός ενός οπλοστασίου, με τον κάτοχό του να απειλεί ότι «θα σκοτώσει αστυνομικούς».

Την ίδια στιγμή, η τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού σε αστυνομικό οδήγησε τις Αρχές στην εξιχνίαση της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κακοκαιρία με μπουρίνια σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Ο καιρός σήμερα

Κακοκαιρία με μπουρίνια σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Ο καιρός σήμερα

Η ανακριτική έρευνα για τα Τέμπη «έκλεισε» με τον τρόπο που έπρεπε να «ανοίξει»

Η ανακριτική έρευνα για τα Τέμπη «έκλεισε» με τον τρόπο που έπρεπε να «ανοίξει»

Φάρμακο για την καρδιά αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου στις γυναίκες

Φάρμακο για την καρδιά αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου στις γυναίκες

Βασιλίσσης Ολγας: Αυτή είναι η μελέτη - Γιατί πρέπει να ανοίξει ο δρόμος

Βασιλίσσης Ολγας: Αυτή είναι η μελέτη - Γιατί πρέπει να ανοίξει ο δρόμος

ΔΕΘ 2025: Τα 20 μέτρα για μισθούς, συντάξεις και φόρους

ΔΕΘ 2025: Τα 20 μέτρα για μισθούς, συντάξεις και φόρους

Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

Πώς να προετοιμάσετε το παιδί σας για το νηπιαγωγείο

Πώς να προετοιμάσετε το παιδί σας για το νηπιαγωγείο

Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι γυναίκες

Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι γυναίκες

Πόσα λιπαρά πρέπει να τρώτε την ημέρα για υγιή μαλλιά και νύχια

Πόσα λιπαρά πρέπει να τρώτε την ημέρα για υγιή μαλλιά και νύχια

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Μάλια: Συνελήφθη άνδρας για εμπρησμό - Οδηγήθηκε στο αυτόφωρο

Μάλια: Συνελήφθη άνδρας για εμπρησμό - Οδηγήθηκε στο αυτόφωρο

Ελλάδα
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Χανιά και Ρέθυμνο - Σχεδόν 50 συλλήψεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Χανιά και Ρέθυμνο - Σχεδόν 50 συλλήψεις

Ελλάδα
ΕΛΑΣ: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών - 5 συλλήψεις σε Βόρεια Ελλάδα και Γερμανία

ΕΛΑΣ: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών - 5 συλλήψεις σε Βόρεια Ελλάδα και Γερμανία

Ελλάδα
Κρήτη: Εργαζόμενος σε εστιατόριο έσωσε πελάτη από πνιγμό

Κρήτη: Εργαζόμενος σε εστιατόριο έσωσε πελάτη από πνιγμό

Ελλάδα

NETWORK

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
Πώς να προετοιμάσετε το παιδί σας για το νηπιαγωγείο

Πώς να προετοιμάσετε το παιδί σας για το νηπιαγωγείο

healthstat.gr
Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι γυναίκες

Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι γυναίκες

healthstat.gr
Πόσα λιπαρά πρέπει να τρώτε την ημέρα για υγιή μαλλιά και νύχια

Πόσα λιπαρά πρέπει να τρώτε την ημέρα για υγιή μαλλιά και νύχια

healthstat.gr