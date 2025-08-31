Κρήτη: Δύο αδέλφια οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης - Συνελήφθησαν ένστολοι και επιχειρηματίες

Έγιναν 48 συλλήψεις για ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς και ξέπλυμα χρήματος.

Μια από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Κρήτη, αποκαλύπτοντας ένα πολύπλοκο δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος στο νησί.

Σύμφωνα με το cretapost, στο επίκεντρο της εγκληματικής οργάνωσης βρίσκονται δύο αδέλφια από τα Χανιά, γνωστά στην τοπική κοινωνία και με ιστορικό σε υποθέσεις εκβιασμών.

Οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος είχαν χτίσει ένα ισχυρό προφίλ στον τουριστικό κλάδο, διατηρώντας πολυτελές ξενοδοχείο εκτός Χανίων, πολυτελή οχήματα και κατοικίες υψηλής αξίας.

Μάλιστα, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένστολοι (αστυνομικός, αξιωματικός στρατός ξηράς και πολεμικής αεροπορίας) καθώς και γνωστοί επιχειρηματίες.

Η αφετηρία της έρευνας ήταν ο εντοπισμός ενός οπλοστασίου, με τον κάτοχό του να απειλεί ότι «θα σκοτώσει αστυνομικούς».

Την ίδια στιγμή, η τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού σε αστυνομικό οδήγησε τις Αρχές στην εξιχνίαση της συγκεκριμένης υπόθεσης.