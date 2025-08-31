Games
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Χανιά και Ρέθυμνο - Σχεδόν 50 συλλήψεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Χανιά και Ρέθυμνο - Σχεδόν 50 συλλήψεις Φωτογραφία: Eurokinissi
Το κύκλωμα είχε αναπτύξει πολυδιάστατη δράση τα τελευταία χρόνια, σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιασμών, καθώς και σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, βρίσκεται σε εξέλιξη σε Χανιά και Ρέθυμνο από τις πρώτες ώρες της Κυριακής 31/8.

Σύμφωνα με μια πρώτη ενημέρωση από την Αστυνομία και όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το κύκλωμα είχε αναπτύξει πολυδιάστατη δράση τα τελευταία χρόνια, σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιασμών, καθώς και σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η επιχείρηση συντονίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων η οποία έχει προχωρήσει μέχρι τώρα σε συλλήψεις 48 ατόμων, που φέρονται να εμπλέκονται στις συγκεκριμένες υποθέσεις. Έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια, οχήματα κ.α.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των εμπλεκομένων φέρονται να περιλαμβάνονται ένστολοι, στρατιωτικοί αλλά και αστυνομικοί καθώς και επιχειρηματίες γνωστοί στην κοινωνία του νησιού. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο, αλλά και δύο στρατιωτικοί (ένας του Πολεμικού Ναυτικού και ένας της Πολεμικής Αεροπορίας).

Οι έρευνες στις οποίες συμμετέχουν αστυνομικοί των ΟΠΚΕ Χανίων, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανίων και Ηρακλείου, της ΕΚΑΜ Κρήτης και δικαστικοί λειτουργοί, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και επίσημη ενημέρωση αναμένεται τις επόμενες ώρες.

