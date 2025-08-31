Επιστρέφουν και οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου - Χιλιάδες αφίξεις στα λιμάνια της Αττικής

Για τους περισσότερους αδειούχους η αυριανή είναι ημέρα επιστροφής στη δουλειά.

Διακοπές τέλος και για τους τελευταίους αδειούχους του Αυγούστου με τις αφίξεις στα λιμάνια της Αττικής να ξεπερνούν τις 30.000.

Στο λιμάνι του Πειραιά, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, σήμερα αναμένονται συνολικά 27 αφίξεις πλοίων.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στα άλλα δύο μεγάλα λιμάνια της Αττικής, με τη Ραφήνα να υποδέχεται 13 πλοία και το Λαύριο 11, συμπληρώνοντας το παζλ της μεγάλης επιστροφής από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στις εθνικές οδούς, αν και η επιστροφή των αδειούχων γίνεται σταδιακά εδώ και μέρες.

Περισσότερα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος της Κινέττας και των Μεγάρων.