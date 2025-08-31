Σφοδρή κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Το φαινόμενο «Overshooting Top» που έπληξε το νησί

Τι δείχνει για την ένταση της καταιγίδας.

Η Δυτική Ελλάδα βρέθηκε το Σάββατο (30/8) στο επίκεντρο μιας σφοδρής κακοκαιρίας, με φαινόμενα που ξεπέρασαν κάθε πρόβλεψη.

Όπως ανέλυσε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της ημέρας ήταν το «Overshooting Top» που σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια της καταιγίδας στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για ένα φαινόμενο που δημιουργεί ισχυρούς ανέμους, διακυμάνσεις πίεσης, ηλεκτρικά φορτία και ακραία φαινόμενα χαλαζιού ή υδροστροβίλων.

Όπως εξηγεί «η καταιγίδα στην Κέρκυρα ήταν πολύ ισχυρή και παρουσίασε overshooting κατά 11.24 °C που σημαίνει ότι η κορυφή ανέβηκε περίπου 1–3 km πάνω από την τροπόπαυση.

Δηλαδή, το νέφος είναι 11.24 °C ψυχρότερο από την τροπόπαυση. Αυτό μεταφράζεται σε σημαντική υπέρβαση: συνήθως τέτοιες αποκλίσεις αντιστοιχούν σε κορυφές που έχουν ανέβει 1–3 km πάνω από την τροπόπαυση.

Άρα, η καταιγίδα δεν σταμάτησε στην τροπόπαυση αλλά συνέχισε δυναμικά πιο ψηλά, διαπερνώντας τη στρατόσφαιρα, επειδή η ισχυρή ανοδική ροή (updraft) είχε αρκετή ορμή ώστε να ξεπεράσει το «καπάκι» της ατμόσφαιρας», εξηγεί.

Ένα overshooting top (ή penetrating top) είναι ένα θόλο-σχηματισμό που προεξέχει από το "yunque" (ανιβέλλα) του cumulonimbus σύννεφου, συχνά φτάνοντας στη χαμηλή στρατόσφαιρα. Αυτό συμβαίνει όταν η ανοδική ροή (updraft) είναι τόσο ισχυρή ώστε η ορμή της διαπερνά το επίπεδο της ροπής (equilibrium level), γνωστό ως τροπόπαυση.

Γιατί συμβαίνει το φαινόμενο αυτό

Σε πολύ ισχυρές καταιγίδες (supercells, mesoscale convective systems) η θερμική ανωμεταφορά είναι τόσο ισχυρή που οι ανοδικές κινήσεις «τρυπούν» την τροπόπαυση. Αν και η στρατόσφαιρα είναι σταθερό στρώμα (θερμοκρασία αυξάνει με το ύψος), το updraft έχει τέτοια κινητική ενέργεια ώστε να προκαλεί παροδικές διεισδύσεις.

Το φαινόμενο συνδέεται με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, ισχυρούς ανέμους, χαλάζι και ενίοτε δημιουργία gravity waves που διαδίδονται στη στρατόσφαιρα.