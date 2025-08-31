Games
Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στο Βαθύ Αγαθονησίου

Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στο Βαθύ Αγαθονησίου Φωτογραφία: Eurokinissi
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Στον εντοπισμό μίας σορού αλλοδαπής γυναίκας αλλά και 26 αλλοδαπών προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και της ΕΛΑΣ στην περιοχή του Αγαθονησίου.

Οι διασωθέντες αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο στο Πυθαγόρειο και από εκεί οδηγήθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΚΥΤ Σάμου για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος στο Βαθύ και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

