Για ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, νομικίστικες κατασκευές και άλλα πολλά κάνει λόγο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Την πρώτη του δήλωση μετά τις εξελίξεις στην έρευνα εις βάρος του για ξέπλυμα μαύρου χρήματος προχώρησε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

«Για μια ακόμη φορά αυτός που παραβίασε βάναυσα μέσω διαρροών όλες τις αρχές και τους κανόνες του κράτους δικαίου πριν καν οι ελεγχόμενοι - όπως εγώ- λάβουν το πόρισμα ελέγχου, ξαναχτύπησε με νέες διαρροές. Με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, νομικίστικες κατασκευές και άλλα πολλά, για τα οποία θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου και η Δικαιοσύνη, προσπαθεί να στήσει με το «στανιό» υπόθεση «επικοινωνιακά» αναφέρει ο Γιάννης Παναγόπουλος.

Στη δήλωσή του αναφέρει ακόμα πως «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Θα παρουσιάσω στοιχεία γι΄αυτή τη στημένη υπόθεση τις επόμενες μέρες. Αντιθέτως θα πρέπει να φοβούνται όταν η φούσκα αυτή σπάσει και ο δημιουργός της και όλοι όσοι εκόντες και άκοντες τη χρησιμοποιούν, σπιλώνοντας υπολήψεις και δολοφονώντας χαρακτήρες».

Αδήλωτα πάνω από 3 εκατ. ευρώ

Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί η Ανεξάρτητη Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων και εθνικών πόρων για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, προέκυψε ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ δεν είχε δηλώσει στο πόθεν έσχες ποσό που υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Παναγόπουλος φέρεται να μην ανέφερε στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, που υπέβαλε την τελευταία πενταετία (2020-2025) εισοδήματα που φτάνουν τα 3,2 εκατ. ευρώ. Η υποχρέωση υποβολής πόθεν έσχες για τον κ. Παναγόπουλο προκύπτει από την ιδιότητά του ως προέδρου όχι της ΓΣΕΕ, αλλά των Ινστιτούτων της Συνομοσπονδίας, μέσω των οποίων φέρονται να διακινήθηκαν τα επίμαχα ποσά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

Οι έλεγχοι στα πόθεν έσχες, όμως, φαίνεται πως «καίνε» επίσης την Άννα Στρατινάκη και τον σύντροφό της, Ανδρέα Γεωργίου. Και αυτό γιατί η έρευνα φαίνεται πως εντόπισε ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες στην πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς, Άννα Στρατινάκη, με αποκλίσεις 1,3 εκατ. ευρώ.