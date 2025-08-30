Επεισοδιακή καταδίωξη στην Κω - Τραυματίστηκε αστυνομικός

Συνελήφθησαν δύο Ολλανδοί υπήκοοι.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου 30 Αυγούστου, η Κως έγινε σκηνικό κινηματογραφικής καταδίωξης, όταν μηχανάκι με τρεις επιβαίνοντες αγνόησε σήμα της Αστυνομίας και συνέχισε την πορεία του κινούμενο μάλιστα ανάποδα στην οδό Ακτή Κουντουριώτου.

Σύμφωνα με το kosnews24, ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα το δίκυκλο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς στη διασταύρωση της Επαρχιακής Οδού Κω – Κεφάλου με την οδό Θάλειας Νικολαΐδου.

Οι τρεις επιβάτες εγκατέλειψαν αμέσως το όχημα και προσπάθησαν να διαφύγουν.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ένας από αυτούς επιτέθηκε στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας άνδρας της ΕΛ.ΑΣ. Ο δράστης συνελήφθη επί τόπου, ενώ λίγο αργότερα εντοπίστηκε και ο οδηγός του δικύκλου. Και οι δύο είναι Ολλανδοί υπήκοοι.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Κω, ενώ ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο του νησιού για ιατρικές εξετάσεις.