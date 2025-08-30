«Απλησίαστο» το παραδοσιακό σουβλάκι - Σχεδόν στα 7 ευρώ η τιμή του

Παρά τις συνεχείς αυξήσεις πάντως, η κίνηση στα ψητοπωλεία είναι αυξημένη.

Σχεδόν «απαγορετική» είναι η τιμή στο ελληνικό, παραδοσιακό σουβλάκι, που πριν λίγα χρόνια, αποτελούσε μια γρήγορη και κυρίως οικονομική λύση, για να γευματίσει μια οικογένεια.

Δυστυχώς, όμως, όπως όλα δείχνουν, αυτή η συνήθεια ανήκει οριστικά στο παρελθόν, αφού πλέον η τιμή για ένα τυλιχτό σουβλάκι αγγίζει σε κάποιες περιοχές, σχεδόν τα 7 ευρώ.

Έτσι, μια τετραμελής οικογένεια, χρειάζεται τουλάχιστον 28 ευρώ, αν και σπάνια χορταίνει κανείς με ένα τυλιχτό, για να φάει σουβλάκια απ' έξω.

Στις περισσότερες περιοχές της Αττικής το τυλιχτό κοστίζει περίπου 5 ευρώ ενώ στην Κρήτη φτάνει, σε ορισμένα ψητοπωλεία, ακόμη και τα 6,50 ευρώ.

Οι εποχές που το τυλιχτό κόστιζε 2,50 ευρώ φαίνονται πλέον μακρινές....