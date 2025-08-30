Ανοίγουν τα σχολεία - Πόσο κοστίζουν τα σχολικά

Σε λίγες ημέρες οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία.

Οι γονείς ήδη έχουν ξεκινήσει τις αγορές τους για τα σχολικά είδη, καθώς βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της χρονιάς.

Σύμφωνα με έρευνα που προβλήθηκε στο ΟΡΕΝ, για παράδειγμα σε μια κασετίνα με 25 τεμάχια μαρκαδόρων, η τιμή το 2023 ήταν στα 19,90 ευρώ ενώ σήμερα είναι στα 22,90 ευρώ.

Επίσης, ένα μηχανικό μολύβι, το 2023 είχε 4,29 ευρώ και το 2025 έχει 4,99.

Λίγες ημέρες πριν, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι, μετά από συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ, οι τιμές των σχολικών ειδών θα παραμείνουν σταθερές, στηρίζοντας τις οικογένειες, απόφαση ύστερα από πρόσφατη συνάντηση με εκπροσώπους σούπερ μάρκετ.

Με αφορμή την επαφή του με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ο υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, οι οικογένειες με παιδιά σε σχολική ηλικία έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τις τιμές των σχολικών ειδών. Ύστερα από συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ανέλαβαν τη δέσμευση οι τιμές στα σχολικά είδη να παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024. Είναι αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη που ελπίζω να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις».