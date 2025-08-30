Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Ανοίγουν τα σχολεία - Πόσο κοστίζουν τα σχολικά

Ανοίγουν τα σχολεία - Πόσο κοστίζουν τα σχολικά Φωτογραφία: Unsplash
Σε λίγες ημέρες οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία.

Οι γονείς ήδη έχουν ξεκινήσει τις αγορές τους για τα σχολικά είδη, καθώς βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της χρονιάς.

Σύμφωνα με έρευνα που προβλήθηκε στο ΟΡΕΝ, για παράδειγμα σε μια κασετίνα με 25 τεμάχια μαρκαδόρων, η τιμή το 2023 ήταν στα 19,90 ευρώ ενώ σήμερα είναι στα 22,90 ευρώ.

Επίσης, ένα μηχανικό μολύβι, το 2023 είχε 4,29 ευρώ και το 2025 έχει 4,99.

Λίγες ημέρες πριν, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι, μετά από συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ, οι τιμές των σχολικών ειδών θα παραμείνουν σταθερές, στηρίζοντας τις οικογένειες, απόφαση ύστερα από πρόσφατη συνάντηση με εκπροσώπους σούπερ μάρκετ.

Με αφορμή την επαφή του με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ο υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, οι οικογένειες με παιδιά σε σχολική ηλικία έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τις τιμές των σχολικών ειδών. Ύστερα από συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ανέλαβαν τη δέσμευση οι τιμές στα σχολικά είδη να παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024. Είναι αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη που ελπίζω να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Τι προκαλεί τον καρκίνο, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ

Τι προκαλεί τον καρκίνο, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Ζωγράφου: Μπασκέτα σχολείου έπεσε πάνω σε 16χρονο, τραυματίστηκε ελαφρά

Ζωγράφου: Μπασκέτα σχολείου έπεσε πάνω σε 16χρονο, τραυματίστηκε ελαφρά

Ελλάδα
ΣΥΡΙΖΑ: Για τον κ.Μητσοτάκη μόνο όποιοι έχουν χρήματα έχουν πρόσβαση στην παιδεία

ΣΥΡΙΖΑ: Για τον κ.Μητσοτάκη μόνο όποιοι έχουν χρήματα έχουν πρόσβαση στην παιδεία

Πολιτική
Δήμος Αθηναίων: Θερινό σινεμά σε προαύλια σχολείων - Πού μπορείτε να δείτε δωρεάν ταινίες

Δήμος Αθηναίων: Θερινό σινεμά σε προαύλια σχολείων - Πού μπορείτε να δείτε δωρεάν ταινίες

Entertainment
Πρόεδρος ΔΟΕ στο Dnews: «Τα σχολεία θα ανοίξουν με κενά σε δασκάλους, κτίρια σε κακά χάλια και πανηγυρισμούς του Υπουργείου»

Πρόεδρος ΔΟΕ στο Dnews: «Τα σχολεία θα ανοίξουν με κενά σε δασκάλους, κτίρια σε κακά χάλια και πανηγυρισμούς του Υπουργείου»

Παιδεία

NETWORK

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

healthstat.gr
Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

healthstat.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
Πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια εγκεφαλικού επεισοδίου: Τι πρέπει να προσέξετε

Πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια εγκεφαλικού επεισοδίου: Τι πρέπει να προσέξετε

healthstat.gr