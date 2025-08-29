Φωτιές στην Παλλήνη: Προφυλακίστηκε ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος - Τι υποστήριξε στην απολογία του

«Δεν έχω σχέση με τις πυρκαγιές. Ουδέποτε παραδέχτηκα κάτι τέτοιο» είπε μεταξύ άλλων απολογούμενος στον ανακριτή για τις φωτιές στην Παλλήνη.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 48χρονος υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης, ο οποίος κατηγορείται για τέσσερις φωτιές στην Παλλήνη, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Αρνήθηκε τα πάντα ο 48χρονος

Αρνήθηκε απολογούμενος στον ανακριτή, ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος Παλλήνης πως είναι ο εμπρηστής που, σύμφωνα με τα στοιχεία από την έρευνα της Αστυνομίας προκάλεσε τέσσερις πυρκαγιές αυτό το καλοκαίρι οι οποίες ευτυχώς δεν πήραν έκταση.

«Δεν έχω σχέση με τις πυρκαγιές. Ουδέποτε παραδέχτηκα κάτι τέτοιο. Κλήθηκα να δώσω μια κατάθεση κι εκεί με συνέλαβαν. Παρά το γεγονός ότι από την έρευνα που διενεργήθηκε στην τσάντα μου και στο βανάκι, δεν βρέθηκε κάτι το μεμπτό» είπε στην απολογία του, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία, έχει πάθος με τον τζόγο και για αυτό, όποτε έχανε έβαζε και μια φωτιά.

«Πουθενά δεν εμφανίζομαι σε βίντεο να βάζω φωτιές . Επειδή είδαν πολλές φορές το βανάκι να περνάει από τις περιοχές, με θεώρησαν ύποπτο. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε κατάθεση που να με ενοχοποιεί. Κάποιος που να λέει ότι έβαλα φωτιά, ή ότι με είδε να πετάω κάτι».

Ουδεμία σχέση με τζόγο, υποστήριξε ο 48χρονος

«Αρχές Αυγούστου είχα περάσει από ψυχίατρο και παθολόγο όπως είθισται λόγω της εργασίας μου. Αν είχα εθισμό στον τζόγο, όπως έχει γραφτεί, θα είχε προσδιοριστεί από τις γνωματεύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά απολογούμενος ο 48χρονος.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του Λευτέρη Κωνσταντινίδη, ο κατηγορούμενος ουδέποτε και σε κανέναν έχει πει ότι είχε εθισμό στον τζόγο και πως όταν έχανε έβαζε τις φωτιές.

«Αν είχε εθισμό στον τζόγο, όπως γράφτηκε, θα είχε αναφερθεί στις γνωματεύσεις ψυχιάτρου και παθολόγου, οι οποίοι τον είχαν εξετάσει αρχές Αυγούστου λόγω της εργασίας του», ανέφερε.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη βάσει εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος του για τις πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου, καθώς και στις 14 Ιουλίου.