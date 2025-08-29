Games
«Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθη 31χρονος, παρέλαβε δέμα με συσκευές ατμίσματος γεμάτες κάνναβη

«Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθη 31χρονος, παρέλαβε δέμα με συσκευές ατμίσματος γεμάτες κάνναβη Φωτογραφία: UNSPLASH
Η αστυνομία κατάσχεσε το δέμα, που περιείχε 50 συσκευασίες ατμίσματος κάνναβης συνολικού βάρους 100 γραμμαρίων.

Ένας 31χρονος συνελήφθη για εισαγωγή, μέσω δέματος από τις ΗΠΑ, συσκευών ατμίσματος που περιείχαν κάνναβη. Σκοπός ήταν η διακίνηση στην περιοχή των Εξαρχείων, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Η αστυνομία κατάσχεσε το δέμα, που περιείχε 50 συσκευασίες ατμίσματος κάνναβης συνολικού βάρους 100 γραμμαρίων. Το δέμα εντοπίστηκε στο τελωνείο του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» και μετά την έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, ανατέθηκε η διενέργεια ελεγχόμενης παράδοσης του δέματος, από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών. Κατά την παράδοση του δέματος η αστυνομίας συνέλαβε τον 31χρονο.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτι, καθώς και από την κατοχή του 31χρονου, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 50 συσκευασίες ατμίσματος με περιεχόμενο ακατέργαστη κάνναβη βάρους 100 γραμμαρίων,

- 2 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 13,1 γραμμαρίων,

- 100 ευρώ,

- ζυγαριά ακριβείας,

- 2 τρίφτες κάνναβης,

- ένα κινητό και ένα μηχανάκι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σημειώνεται ότι, όπως έχει διαπιστωθεί οι συσκευές ατμισμού που περιέχουν κάνναβη είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες κυρίως σε άτομα νεαρής ηλικίας, με σοβαρούς κινδύνους τόσο για την υγεία τους όσο και για την παραβατική συμπεριφορά που μπορεί να ακολουθήσει.

atmisma11_e70bc.jpg

