Φωτιά στην Παλλήνη: Στον ανακριτή ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για εμπρησμό

«Δεν γνωρίζω τίποτα» επιμένει ο δημοτικός υπάλληλος για τις φωτιές στην Παλλήνη.

Την πόρτα του ανακριτή πέρασε ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται ως αυτουργός για τις φωτιές στην Παλλήνη που ξέσπασαν κατά την διάρκεια του φετινού καλοκαιριού σε συγκεκριμμένα σημεία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο κατηγορούμενος φέρεται να χρησιμοποιούσε το υπηρεσιακό όχημα με το οποίο μετέφερε παιδιά ΑμεΑ, προκειμένου να μετακινείται στα σημεία όπου προκαλούσε τους εμπρησμούς. Οι φωτιές εκδηλώνονταν σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, από τις 15:58 έως τις 19:17, δηλαδή ακριβώς τις ώρες που ο 48χρονος πραγματοποιούσε τα δρομολόγια παραλαβής και αποβίβασης παιδιών.

Οι κάτοικοι αναγνώριζαν το χαρακτηριστικό βαν, καθώς κινούνταν επανειλημμένα κοντά σε δομές όπως το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιού & Εφήβου στη Λεωφόρο Μαραθώνος το Πειραματικό Μουσικό Λύκειο και Γυμνάσιο καθώς και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης που βρίσκεται δίπλα. Τα σημεία αυτά βρίσκονται πολύ κοντά στις εστίες των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στην περιοχή, ενισχύοντας τις υποψίες των Αρχών ότι ο 48χρονος εκμεταλλευόταν τη «ρουτίνα» των δρομολογίων για να πραγματοποιεί τους εμπρησμούς.