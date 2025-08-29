Γνωστό μοντέλο από τη Βραζιλία ο 25χρονος που βρέθηκε νεκρός σε πισίνα στη Μύκονο

Βρέθηκε μαζί με φίλο του σε κομματώδη κατάσταση σε πισίνα ξενοδοχείου στον Όρνο.

Η σορός που βρέθηκε σε ιδιωτική πισίνα ξενοδοχείου στη Μύκονο ανήκει σε 25χρονο γνωστό μοντέλο από τη Βραζιλία.

Δίπλα του εντοπίστηκε ο στενός του φίλος, ο οποίος αρχικά νοσηλεύτηκε σε κωματώδη κατάσταση αλλά τελικά ανέκτησε τις αισθήσεις του και είναι πλέον καλά.

Σύμφωνα με τη Sun, πρόκειται για τον Γιάγκο Λουίς ντε Κάμπος ε Σίλβα, ο οποίος είχε ταξιδέψει στο νησί για να γιορτάσει τα γενέθλιά του μαζί με τον 23χρονο ηθοποιό και δημιουργό περιεχομένου ενηλίκων, Ράιαν Σιλβέιρα.

Οι δύο άνδρες βρέθηκαν το Σάββατο 23 Αυγούστου στην πισίνα ξενοδοχείου στον Ορνό, όταν εργαζόμενοι εισήλθαν στο δωμάτιο λόγω διαρροής νερού από το μπαλκόνι.

Ο Σίλβα ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ο Σιλβέιρα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε αρκετές ημέρες σε κώμα. Πλέον έχει συνέλθει, έχει επανακτήσει την ομιλία του, ωστόσο δεν θυμάται τα γεγονότα που προηγήθηκαν.

Η αδελφή του Σίλβα αποκάλυψε ότι λίγο πριν το τραγικό περιστατικό, εκείνος είχε πραγματοποιήσει βιντεοκλήση με τους στενούς του φίλους, αναφέροντας πως σκόπευαν να πάνε σε πάρτι μετά το κολύμπι.

Κατά την έρευνα της αστυνομίας βρέθηκαν στο δωμάτιο μία σύριγγα και τέσσερα σακουλάκια με άγνωστη λευκή ουσία, τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση.

Οι ελληνικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα, με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου να διατάσσει τη διενέργεια νεκροψίας για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του Σίλβα.