Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε 66χρονη που είχε ηλεκτρονικό κολάρo σε σκύλο - Ποινική έρευνα για τον γιο της

«Όταν γάβγιζε ο σκύλος, το ηρεμούσε. Δεν ήξερα αν προκαλούσε πόνο» είπε η 66χρονη στην απολογία της.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αθώωσε 66χρονη, η οποία είχε παραπεμφθεί σε δίκη μετά από καταγγελία ότι ο σκύλος που φιλοξενούσε είχε ηλεκτρονικό κολάρο.

Το δικαστήριο την αθώωσε από την κατηγορία της κακοποίησης ζώου συντροφιάς, υπό τη μορφή της μη επιτρεπόμενης μεθόδου εκπαίδευσης, ενώ με την ίδια απόφαση ζήτησε η δικογραφία να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για να διερευνηθεί τυχόν ποινική ευθύνη εις βάρος του γιου της, μίας κι αυτός είναι ο κηδεμόνας του σκύλου.

Ο σύζυγος της 66χρονης στην κατάθεσή του είπε πως ο γιος τους προμηθεύτηκε το κολάρο από το ίντερνετ και το τοποθέτησε στον 9χρονο σκύλο, μετά από καταγγελίες γειτόνων ότι το ζώο έκανε θόρυβο και ενοχλούσε. «Μας είπενα κρατήσουμε το σκυλί στο σπίτι μας 15 με 20 μέρες γιατί έφυγε για διακοπές με την οικογένειά του. Δεν ξέραμε ότι (το κολάρο) του προκαλεί πόνο» είπε, τονίζοντας ότι «τον σκύλο τον έχουμε σαν δεύτερο εγγόνι».

«Δεν γνώριζα για το λουράκι. Το έφερε ο γιος μου» είπε η 66χρονη. «Μου είπε ότι κάνει μια δόνηση, όχι για ηλεκτρισμό. Ξέχασα να το βγάλω. Το σκυλί δεν έδειξε ανησυχία. Όταν γάβγιζε, το ηρεμούσε. Δεν ήξερα αν προκαλούσε πόνο», πρόσθεσε.