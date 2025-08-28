Games
Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε 66χρονη που είχε ηλεκτρονικό κολάρo σε σκύλο - Ποινική έρευνα για τον γιο της

Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε 66χρονη που είχε ηλεκτρονικό κολάρo σε σκύλο - Ποινική έρευνα για τον γιο της Φωτογραφία: UNSPLASH
«Όταν γάβγιζε ο σκύλος, το ηρεμούσε. Δεν ήξερα αν προκαλούσε πόνο» είπε η 66χρονη στην απολογία της.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αθώωσε 66χρονη, η οποία είχε παραπεμφθεί σε δίκη μετά από καταγγελία ότι ο σκύλος που φιλοξενούσε είχε ηλεκτρονικό κολάρο.

Το δικαστήριο την αθώωσε από την κατηγορία της κακοποίησης ζώου συντροφιάς, υπό τη μορφή της μη επιτρεπόμενης μεθόδου εκπαίδευσης, ενώ με την ίδια απόφαση ζήτησε η δικογραφία να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για να διερευνηθεί τυχόν ποινική ευθύνη εις βάρος του γιου της, μίας κι αυτός είναι ο κηδεμόνας του σκύλου.

Ο σύζυγος της 66χρονης στην κατάθεσή του είπε πως ο γιος τους προμηθεύτηκε το κολάρο από το ίντερνετ και το τοποθέτησε στον 9χρονο σκύλο, μετά από καταγγελίες γειτόνων ότι το ζώο έκανε θόρυβο και ενοχλούσε. «Μας είπενα κρατήσουμε το σκυλί στο σπίτι μας 15 με 20 μέρες γιατί έφυγε για διακοπές με την οικογένειά του. Δεν ξέραμε ότι (το κολάρο) του προκαλεί πόνο» είπε, τονίζοντας ότι «τον σκύλο τον έχουμε σαν δεύτερο εγγόνι».

«Δεν γνώριζα για το λουράκι. Το έφερε ο γιος μου» είπε η 66χρονη. «Μου είπε ότι κάνει μια δόνηση, όχι για ηλεκτρισμό. Ξέχασα να το βγάλω. Το σκυλί δεν έδειξε ανησυχία. Όταν γάβγιζε, το ηρεμούσε. Δεν ήξερα αν προκαλούσε πόνο», πρόσθεσε.

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Η καλύτερη άσκηση μετά τα 40 – Τι προτείνει ένας καρδιολόγος

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

