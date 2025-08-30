Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Όλες οι αργίες που έχουν απομείνει για το 2025 - Τα τριήμερα για το 2026

Όλες οι αργίες που έχουν απομείνει για το 2025 - Τα τριήμερα για το 2026 Φωτογραφία: Φωτογραφία: unsplash/ Towfiqu barbhuiya
Πόσες και ποιες αργίες έχουν απομείνει για το 2025 και πόσες έρχονται με το 2026.

Μιας και η νέα σεζόν, είναι προ των πυλών, με τον Αύγουστο να διαδέχεται τον Σεπτέμβριο, αξίζει να γνωρίζεται τις αργίες που απομένουν για την τρέχουσα χρονιά και όσες αναμένεται να φέρει η νέα, με τον ερχομό του 2026.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν για το 2025, απομένουν τρεις ακόμη επίσημες αργίες με την πρώτη να είναι την Τρίτη 28 Οκτωβρίου. Παρ’ όλα αυτά, η επόμενη έρχεται την περίοδο των Χριστουγέννων.

Ειδικότερα, στις 25 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, «πέφτουν» τα Χριστούγεννα και την αμέσως επόμενη 26 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή είναι η Σύναξης της Θεοτόκου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η άχαστη παραλία της Αργολίδας που πρέπει να πάτε τουλάχιστον μία φορά

Η άχαστη παραλία της Αργολίδας που πρέπει να πάτε τουλάχιστον μία φορά

Life
Σαν διακοπές αλλά δίπλα στην Αθήνα – Αυτή είναι η top παραλία της Χαλκίδας

Σαν διακοπές αλλά δίπλα στην Αθήνα – Αυτή είναι η top παραλία της Χαλκίδας

Life
Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Πότε είναι - Για ποια ζώδια χτυπά η καμπάνα

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Πότε είναι - Για ποια ζώδια χτυπά η καμπάνα

Life

Μπορεί λοιπόν να μην απομένουν πολλές αργίες μέχρι να κλείσει το έτος, ωστόσο τα Χριστούγεννα δημιουργείται το ιδανικό τετραήμερο για ξεκούραση.

Ποιες είναι οι αργίες του 2026

Αντίστοιχα λοιπόν, με το νέο έτος έρχονται οι επόμενες αργίες, με τις πιο γνωστές να διαμορφώνονται ως εξής:

• Η Πρωτοχρονιά: 1η Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη,

• Τα Θεοφάνεια: 6 Ιανουαρίου, ημέρα Τρίτη,

Καθαρά Δευτέρα: 23 Φεβρουαρίου

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου: 25 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη,

Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου

Μεγάλο Σάββατο: 11 Απριλίου και

Κυριακή του Πάσχα: 12 Απριλίου.

Η εργατική Πρωτομαγιά: 1 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή,

Η Πεντηκοστή: 31 Μαΐου, Κυριακή,

Αγίου Πνεύματος: 1η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

• Κοίμησης της Θεοτόκου: 15 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο

Η Εθνική επέτειος του Όχι: 28η Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη,

Χριστούγεννα: στις 25 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και τέλος,

Η Σύναξη της Θεοτόκου: 26 Δεκεμβρίου, ημέρα Σάββατο.

Τα τριήμερα που προκύπτουν με το νέο έτος, είναι αρχικά της Καθαρά Δευτέρα, στις 23 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια τη Δευτέρα του Πάσχα στις 13 Απριλίου. Ενώ ακολουθεί και το τριήμερο λόγω της εργατικής Πρωτομαγιάς, που φέτος «πέφτει» Παρασκευή. Αντίστοιχα, όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου- για το 2026- δημιουργείται τριήμερο.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Τι προκαλεί τον καρκίνο, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ

Τι προκαλεί τον καρκίνο, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Σχολεία 2025: Πότε ανοίγουν, πότε η πρώτη αργία

Σχολεία 2025: Πότε ανοίγουν, πότε η πρώτη αργία

Παιδεία
Αργίες 2025: Ποιο είναι το επόμενο «υποψήφιο» τετραήμερο μέσα στο φθινόπωρο

Αργίες 2025: Ποιο είναι το επόμενο «υποψήφιο» τετραήμερο μέσα στο φθινόπωρο

Ελλάδα
Πότε ανοίγουν τα σχολεία τον Σεπτέμβρη - Όλες οι σχολικές αργίες της χρονιάς

Πότε ανοίγουν τα σχολεία τον Σεπτέμβρη - Όλες οι σχολικές αργίες της χρονιάς

Παιδεία
Το μνημόνιο της Γαλλίας: Καταργεί αργίες και παγώνει συντάξεις - Αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες

Το μνημόνιο της Γαλλίας: Καταργεί αργίες και παγώνει συντάξεις - Αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες

Διεθνή

NETWORK

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
Αρτηριακή πίεση - Ποιο είναι το όριο για να είστε υγιείς

Αρτηριακή πίεση - Ποιο είναι το όριο για να είστε υγιείς

healthstat.gr
Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

healthstat.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
Πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια εγκεφαλικού επεισοδίου: Τι πρέπει να προσέξετε

Πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια εγκεφαλικού επεισοδίου: Τι πρέπει να προσέξετε

healthstat.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr