Όλες οι αργίες που έχουν απομείνει για το 2025 - Τα τριήμερα για το 2026

Πόσες και ποιες αργίες έχουν απομείνει για το 2025 και πόσες έρχονται με το 2026.

Μιας και η νέα σεζόν, είναι προ των πυλών, με τον Αύγουστο να διαδέχεται τον Σεπτέμβριο, αξίζει να γνωρίζεται τις αργίες που απομένουν για την τρέχουσα χρονιά και όσες αναμένεται να φέρει η νέα, με τον ερχομό του 2026.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν για το 2025, απομένουν τρεις ακόμη επίσημες αργίες με την πρώτη να είναι την Τρίτη 28 Οκτωβρίου. Παρ’ όλα αυτά, η επόμενη έρχεται την περίοδο των Χριστουγέννων.

Ειδικότερα, στις 25 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, «πέφτουν» τα Χριστούγεννα και την αμέσως επόμενη 26 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή είναι η Σύναξης της Θεοτόκου.

Μπορεί λοιπόν να μην απομένουν πολλές αργίες μέχρι να κλείσει το έτος, ωστόσο τα Χριστούγεννα δημιουργείται το ιδανικό τετραήμερο για ξεκούραση.

Ποιες είναι οι αργίες του 2026

Αντίστοιχα λοιπόν, με το νέο έτος έρχονται οι επόμενες αργίες, με τις πιο γνωστές να διαμορφώνονται ως εξής:

• Η Πρωτοχρονιά: 1η Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη,

• Τα Θεοφάνεια: 6 Ιανουαρίου, ημέρα Τρίτη,

• Καθαρά Δευτέρα: 23 Φεβρουαρίου

• Ευαγγελισμός της Θεοτόκου: 25 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη,

• Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου

• Μεγάλο Σάββατο: 11 Απριλίου και

• Κυριακή του Πάσχα: 12 Απριλίου.

• Η εργατική Πρωτομαγιά: 1 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή,

• Η Πεντηκοστή: 31 Μαΐου, Κυριακή,

• Αγίου Πνεύματος: 1η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

• Κοίμησης της Θεοτόκου: 15 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο

• Η Εθνική επέτειος του Όχι: 28η Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη,

• Χριστούγεννα: στις 25 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και τέλος,

• Η Σύναξη της Θεοτόκου: 26 Δεκεμβρίου, ημέρα Σάββατο.

Τα τριήμερα που προκύπτουν με το νέο έτος, είναι αρχικά της Καθαρά Δευτέρα, στις 23 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια τη Δευτέρα του Πάσχα στις 13 Απριλίου. Ενώ ακολουθεί και το τριήμερο λόγω της εργατικής Πρωτομαγιάς, που φέτος «πέφτει» Παρασκευή. Αντίστοιχα, όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου- για το 2026- δημιουργείται τριήμερο.