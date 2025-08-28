Ασπρόπυργος: 12 συλλήψεις σε ειδική αστυνομική επιχείρηση (Βίντεο)

Στην αστυνομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο συμμετείχαν μέλη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της ΔΙ.ΑΣ., της Ο.Ε.Π.Τ.Α., αστυνομικός σκύλος και drone, μεταξύ άλλων.

Συνολικά 12 άτομα συνελήφθησαν σε ειδική αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στον Ασπρόπυργο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων αστυνομικός σκύλος και drone. Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης της αστυνομίας, συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, πλαστογραφία κ.α., ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας διπλώματος, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας κ.α.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλαστό δίπλωμα και κάμερα παρακολούθησης. Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

{https://www.youtube.com/watch?v=8flJlJV0ayk}