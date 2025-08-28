Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Ασπρόπυργος: 12 συλλήψεις σε ειδική αστυνομική επιχείρηση (Βίντεο)

Ασπρόπυργος: 12 συλλήψεις σε ειδική αστυνομική επιχείρηση (Βίντεο) Φωτογραφία: ΕΛ.ΑΣ
Στην αστυνομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο συμμετείχαν μέλη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της ΔΙ.ΑΣ., της Ο.Ε.Π.Τ.Α., αστυνομικός σκύλος και drone, μεταξύ άλλων.

Συνολικά 12 άτομα συνελήφθησαν σε ειδική αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στον Ασπρόπυργο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων αστυνομικός σκύλος και drone. Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης της αστυνομίας, συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, πλαστογραφία κ.α., ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας διπλώματος, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας κ.α.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλαστό δίπλωμα και κάμερα παρακολούθησης. Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

{https://www.youtube.com/watch?v=8flJlJV0ayk}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα 3 μεγάλα έργα υγείας που έρχονται στη Θεσσαλονίκη

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα 3 μεγάλα έργα υγείας που έρχονται στη Θεσσαλονίκη

Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Σχετικά Άρθρα

ΕΛ.ΑΣ: 11 συλλήψεις στην Αγία Σωτήρα Αχαρνών

ΕΛ.ΑΣ: 11 συλλήψεις στην Αγία Σωτήρα Αχαρνών

Ελλάδα
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση -11 συλληψεις για ληστείες σε κοσμηματοπωλεία, καταστήματα και σπίτια

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση -11 συλληψεις για ληστείες σε κοσμηματοπωλεία, καταστήματα και σπίτια

Ελλάδα
Στον εισαγγελέα οι 6 Τούρκοι με τα πανάκριβα αυτοκίνητα

Στον εισαγγελέα οι 6 Τούρκοι με τα πανάκριβα αυτοκίνητα

Ελλάδα
Αττική: Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για την τουρκική μαφία - 6 συλλήψεις

Αττική: Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για την τουρκική μαφία - 6 συλλήψεις

Ελλάδα

NETWORK

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

healthstat.gr
Φθινόπωρο με χαμηλότερες τιμές από την Protergia - Το Protergia Powergiving συνεχίζει να μοιράζει δώρα!

Φθινόπωρο με χαμηλότερες τιμές από την Protergia - Το Protergia Powergiving συνεχίζει να μοιράζει δώρα!

ienergeia.gr
Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

healthstat.gr
ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

healthstat.gr
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο απλώς ενισχύουν την ενότητα της Ευρώπης και την αντίσταση της Ουκρανίας

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο απλώς ενισχύουν την ενότητα της Ευρώπης και την αντίσταση της Ουκρανίας

ienergeia.gr
Άδωνις Γεωργιάδης: Τα 3 μεγάλα έργα υγείας που έρχονται στη Θεσσαλονίκη

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα 3 μεγάλα έργα υγείας που έρχονται στη Θεσσαλονίκη

healthstat.gr
Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

ienergeia.gr
Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ienergeia.gr