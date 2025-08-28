Κέρκυρα: Συναγερμός σε πτήση – Φλόγες από την τουρμπίνα κατά την απογείωση

Λίγα λεπτά μετά την απογείωση από την Κέρκυρα εμφανίστηκαν φλόγες στην τουρμπίνα.

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας το απόγευμα της Πέμπτης, όταν αεροσκάφος της Smartwings, τύπου Boeing 737, που εκτελούσε πτήση με προορισμό την Τσεχία, παρουσίασε βλάβη λίγο μετά την απογείωση.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, ακούστηκε δυνατός θόρυβος και παρατηρήθηκαν φλόγες στη δεξιά τουρμπίνα.

Για λόγους ασφαλείας, το αεροσκάφος παρέμεινε για αρκετή ώρα στον αέρα, πραγματοποιώντας κύκλους στη νότια Κέρκυρα, ώστε να καταναλώσει καύσιμα. Τελικά, αποφασίστηκε να κατευθυνθεί στο αεροδρόμιο της Πρέβεζας, όπου πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

Σημειώνεται ότι ανάλογο περιστατικό είχε σημειωθεί στις 16 Αυγούστου όταν ο ένας από τους δύο κινητήρες αεροσκάφους με προορισμό το Ντίσελντορφ τυλίχθηκε στις φλόγες λίγη ώρα μετά την απογείωση, με αποτέλεσμα να ζήσουν στιγμές πανικού οι 250 επιβάτες.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, ωστόσο ο κυβερνήτης δεν επέστρεψε στο νησί, διαβεβαιώνοντας ότι μπορεί να πετάξει με έναν κινητήρα.

Βίντεο – ντοκουμέντο είχε καταγράψει τη στιγμή που γίνονταν εκρήξεις στον ένα κινητήρα του αεροπλάνου, ενώ αυτό πετούσε πάνω από την Κέρκυρα.

