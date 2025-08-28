Games
Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που δολοφόνησε συγχωριανό του για λίγα ροδάκινα

Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που δολοφόνησε συγχωριανό του για λίγα ροδάκινα
Ομολόγησε ότι σκότωσε τον συγχωριανό του για λίγα ροδάκινα.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 76χρονος από τη Σκύδρα που ομολόγησε τη δολοφονία του 72χρονου συγχωριανού του στη Δάφνη Πέλλας. Στην απολογία του επικαλέστηκε «χρόνιες διαμάχες» με το θύμα, υποστηρίζοντας πως τον είδε να μπαίνει στο χωράφι του για να κλέψει ροδάκινα.

«Θόλωσα, έχασα τον έλεγχο, λειτούργησα σαν άλλος άνθρωπος», φέρεται να είπε στην ανακρίτρια, ζητώντας μέσω του συνηγόρου του τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Ο 76χρονος κατηγορείται ότι τον πυροβόλησε δύο φορές με καραμπίνα στις 16 Αυγούστου και στη συνέχεια μετέφερε τη σορό σε αυτοσχέδια χωματερή, όπου την έκρυψε κάτω από μπάζα και σκουπίδια. Για εννέα ημέρες φέρεται να παρίστανε τον ανήξερο, μέχρι που παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα και ομολόγησε την πράξη του.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση.

Σκύδρα: Το χρονικό της δολοφονίας και το «θέατρο» του δράστη επί 9 ημέρες

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες γύρω από την άγρια δολοφονία στη Σκύδρα Πέλλας, με θύμα έναν 72χρονο και δράστη τον 76χρονο συγχωριανό του, ο οποίος προσπαθούσε για εννιά ημέρες να παραπλανήσει τις αρχές πριν ομολογήσει τελικά το έγκλημά του. Η εξαφάνιση του 72χρονου δηλώθηκε από την κόρη του στα μέσα Αυγούστου, όταν εκείνος δεν επέστρεψε στο σπίτι μετά από σύντομη έξοδο για ψώνια. Οι έρευνες της αστυνομίας ξεκίνησαν άμεσα, καθώς τα ίχνη του είχαν χαθεί από τις 15 Αυγούστου. Τελικά, στις 16 Αυγούστου, ο 76χρονος δράστης τον πυροβόλησε με καραμπίνα δύο φορές, όπως ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς.

Αρχικά έκρυψε πρόχειρα τη σορό και τους κάλυκες, ενώ αργότερα, όταν νύχτωσε, την μετέφερε σε αυτοσχέδια χωματερή, σκεπάζοντάς την με μπάζα και σκουπίδια. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι αστυνομικοί επισκέφθηκαν τρεις φορές το σημείο χωρίς να εντοπίσουν το πτώμα. Ο δράστης, που όλο αυτό το διάστημα συμπεριφερόταν σαν να μη γνωρίζει τίποτα, εμφανίστηκε τελικά μόνος του στο Αστυνομικό Τμήμα και ομολόγησε τη δολοφονία, υποδεικνύοντας το σημείο απόκρυψης. Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς οι δύο άνδρες ήταν γνωστοί στο χωριό και οι συγχωριανοί τους παρακολουθούσαν με αγωνία τις εξελίξεις, χωρίς να φαντάζονται την τραγική κατάληξη.

