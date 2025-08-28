Αυτή είναι η Μαριάνθη, ένα εγκαταλελειμμένο άλογο, που παραμελήθηκε μέχρι θανάτου (Βίντεο)

Ο κόσμος περνούσε από το χωράφι, όπου ζούσε το άλογο αλλά κανείς δεν σταμάτησε να το βοηθήσει.

Η Μαριανθη παραμελήθηκε μέχρι θανάτου. Η Μαριάνθη είναι ένα άλογο στην Αιδηψό που έμεινε ολομόναχο και εγκαταλελειμμένο για πολύ καιρό.

Η ιστορία της πάει κάπως έτσι: Ο άνθρωπος που είχε τη Μαριάνθη πέθανε και μαζί του λίγο έλειψε να πεθάνει και εκείνη. Έμεινε ολομόναχη σε ένα χωράφι και έτρωγε εκεί ό,τι μπορούσε να βρει. Ζούσε σε συνθήκες σχεδόν λιμοκτονίας, παραμελημένη και τραυματισμένη.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του Athens Happy House «πριν λίγες μέρες, η @marianthi.rs ένα γλυκό παιδί που έχει υιοθετήσει ένα από τα κουτάβια μας, έστειλε ένα μήνυμα για ένα αλογάκι που χρειάζονταν βοήθεια εκεί που παραθέριζε. Όταν είδα την φωτογραφία έμεινα να την κοιτάω μην μπορώντας να πιστεύω αυτό που έβλεπα: ένας ζωντανός σκελετός με δύο μάτια που με κοιτούσαν».

Στην ανάρτησή του συνεχίζει λέγοντας πως «ενώ βρισκόμαστε σε μια φρικτή περίοδο και λειτουργικής αλλά και οικονομικής φύσης και ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με ένα από τα άλογα εδώ στο κτήμα δεν μπορούσα να πω όχι. Τρεις μέρες προσπαθούσαμε να βγάλουμε άκρη για να καταφέρουμε να την μεταφέρουμε στην Αθήνα από την Αιδηψό».

Όπως περιγράφει ο υπεύθυνος του Athens Happy Hour στην αρχή αυτό έμοιαζε σχεδόν αδύνατο αλλά «ζητήσαμε βοήθεια από την @prostasia_zwwn την @renakimag και την @elena.arvaniti1 που πραγματικά για τρεις μέρες στάθηκε στο πλευρό μας για να βρούμε λύσεις». Ένα από τα προβλήματα που προέκυψαν ήταν και η μεταφορά της Μαριανθης, καθώς το ζώο «δεν είχε δυνάμεις πλέον» ενώ είχε υποστεί και μία θλάση, που την ταλαιπωρούσε για να σταθεί όρθια.

«Ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα, τότε σκέφτηκα άλλον ένα άνθρωπο που είναι στην ευρύτερη οικογένειά μας τον Γιάννη από το @dantedeo_the_ranch που έχει υιοθετήσει τα γαϊδουράκια και αμέσως προθυμοποιήθηκε να μας βοηθήσει με την μεταφορά και την εμπειρία του πάνω στα ιπποειδή μαζί με τον κύριο @mrsarlis.

Εγώ δεν μπορούσα να πάω λόγω του σοβαρού θέματος στο κτήμα, έτσι έφυγε ο @wild_pete_ με τον @manos_petmysoul και τον @trustthepaw_georgevavitsas να πάνε στην Αιδηψό να βοηθήσουν». Μετά από πολλές προσπάθειες μιας ολόκληρης μέρας η Μαριάνθη έφτασε στο happy house. «Δεν ξέρω αν θα ζήσει, ξέρω όμως ότι όλοι εδώ θα προσπαθούμε μέρα νύχτα μέχρι να τ δούμε να μεταμορφώνεται στον μονόκερο που όλοι ονειρευόμασταν σαν παιδιά ?» συνεχίζει η ανάρτηση και κλείνει με μία δημόσια συγγνώμη και «ευχαριστίες σε όλους τους εθελοντές του AHH για την δύσκολη περίοδο μέσα στο κτήμα».

{https://www.facebook.com/watch/?v=3779596535673370}