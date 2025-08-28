Φωτιά τώρα σε δύο μέτωπα στην Πρέβεζα - Εστάλη 112

Φωτιά τώρα στην Πρέβεζα, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Η φωτιά καίει σε τρία μέτωπα, στο Αηδόνι, στο χωριό Νάρκισσος και στον Βουβοπόταμο, ενώ εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

{https://x.com/112Greece/status/1961036628606001306}

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά καίει σε δύο διαφορετικές εστίες σε δασική έκταση στις περιοχές Αηδόνι και Κλεισούρα, του δήμου Πάργας, της Π.Ε. Πρέβεζας. Επιχειρούν 64 πυροσβεστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 22 οχήματα, 9 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1961041136299937914}