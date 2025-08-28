Καστοριά: Η τρελή πορεία του αυτοκινήτου - Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο με δύο 16χρονα

Θρήνος στην Καστοριά για δύο ανήλικους που σκοτώθηκαν σε τροχαίο.

Βαρύ πένθος καλύπτει τα χωριά Μακροχώρι και Πολυκάρπη της Καστοριάς, μετά την τραγική είδηση του θανάτου δύο 16χρονων σε τροχαίο δυστύχημα.

Το αγόρι και η συνομήλική του κοπέλα άφησαν την τελευταία τους πνοή σήμερα τα ξημερώματα, στην Εθνική Οδό Καστοριάς – Αμυνταίου, κοντά στην Κορησό. Το λευκό όχημα στο οποίο επέβαιναν μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, έπειτα από σφοδρή πρόσκρουση.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οδηγός του Ι.Χ. μάρκας BMW ήταν ο 16χρονος. Για άγνωστο λόγο το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, χτύπησε και ξερίζωσε δύο δέντρα, διέσχισε έναν φράχτη και ακινητοποιήθηκε αφού συγκρούστηκε με νέο δέντρο.

Στο οδόστρωμα εντοπίστηκαν ίχνη φρεναρίσματος, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει κάποιο εμπόδιο. Ωστόσο, η ταχύτητα φαίνεται να ήταν καθοριστικός παράγοντας στην τραγωδία.

Η Πυροσβεστική έλαβε κλήση στις 5:50 π.μ. και οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο βρέθηκαν μπροστά σε ένα διαλυμένο όχημα. Ο απεγκλωβισμός των δύο νέων αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολος και, δυστυχώς, όταν μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Καστοριάς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Τους αναζητούσαν όλο το βράδυ οι γονείς τους

Συγκλονισμένοι είναι οι κάτοικοι στα χωριά καταγωγής των δύο παιδιών. Οι οικογένειές τους ανησυχούσαν από αργά το βράδυ της Τετάρτης, καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί τους και είχαν ενημερώσει και την Αστυνομία. Η τραγωδία αποκαλύφθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί, όταν διερχόμενος οδηγός αντίκρισε τα συντρίμμια και ειδοποίησε τις αρχές.

Φίλοι, συγγενείς και συμμαθητές σπεύδουν από την πρώτη στιγμή να συμπαρασταθούν στους γονείς των παιδιών, που βιώνουν τον απόλυτο εφιάλτη.

Το δικό της «αντίο» απηύθυνε με ανακοίνωση η Ποδοσφαιρική Οικογένεια της Καστοριάς, εκφράζοντας βαθιά θλίψη για την απώλεια του Θέμη Σταυρίδη, μέλους των ακαδημιών και της ομάδας Καστοριά Β΄, καθώς και της συνομήλικής του συνεπιβάτιδας.

«Εκφράζουμε από καρδιάς τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες, στους συγγενείς και στους φίλους τους. Καλό Παράδεισο να έχουν και ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

