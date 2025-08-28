Καστοριά: Δύο 16χρονα νεκρά σε τροχαίο - Τους αναζητούσαν οι γονείς τους

Δεν έχουν τέλο τα τροχαία. Νεκροί και άλλοι ανήλικοι.

Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Καστοριάς - Αμυνταίου, κοντά στην Κορησό, με θύματα δύο νέους ανθρώπους.

Ένα λευκό ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας BMW, στο οποίο επέβαιναν ένας νεαρός άνδρας και μία νεαρή γυναίκα, ξέφυγε από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από το όχημα απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα, τα οποία όμως ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Πρόκειται για δύο ανήλικα παιδιά, 16 ετών (ένα αγόρι και ένα κορίτσι).

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να απελευθερώσουν τους επιβάτες από το όχημα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το όχημα να μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα, καθιστώντας την επιχείρηση απεγκλωβισμού εξαιρετικά δύσκολη για τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του emakedonia, τα δύο παιδιά αναζητούνταν από χθες το βράδυ τις οικογένειές τους.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν άγνωστες, ενώ τα αρμόδια όργανα αναλαμβάνουν την διερεύνηση των αιτίων.