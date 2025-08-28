Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρή 9χρονη σε τροχαίο - Μάχη για τη ζωή δίνει η 11χρονη αδερφή της

Σε ανείπωτη τραγωδία μετατράπηκαν οι καλοκαιρινές διακοπές μιας οικογένειας στην Ελλάδα. Ένα 9χρονο κοριτσάκι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Πιερία, ενώ η 11χρονη αδερφή της νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης – Δίου, στη Νέα Έφεσο, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 35χρονη μητέρα των παιδιών εξετράπη της πορείας του, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, και προσέκρουσε σε δέντρο.
Στο όχημα επέβαιναν οι δύο κόρες της, 9 και 11 ετών. Η μικρότερη κόρη τραυματίστηκε θανάσιμα και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της, ενώ η μεγαλύτερη υπέστη σοβαρά τραύματα και δίνει μάχη για τη ζωή της στο Ιπποκράτειο. Η μητέρα φέρει ελαφρά τραύματα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κατερίνης.
Ήταν στην Ελλάδα για διακοπές
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οικογένεια διαμένει μόνιμα στη Γερμανία, πατρίδα της 35χρονης μητέρας, και είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Ο πατέρας των παιδιών είναι Έλληνας, ενώ το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ανήκει στην πεθερά της 35χρονης.
Συγκλονιστική ήταν η στιγμή που ο πατέρας έφτασε στο σημείο του δυστυχήματος και κατέρρευσε μπροστά στο φρικτό θέαμα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί και ο ίδιος ιατρική βοήθεια και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
