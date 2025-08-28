Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρή 9χρονη σε τροχαίο - Μάχη για τη ζωή δίνει η 11χρονη αδερφή της

Το αυτοκίνητο για άγνωστους λόγους προσέκρουσε σε δέντρο.

Σε ανείπωτη τραγωδία μετατράπηκαν οι καλοκαιρινές διακοπές μιας οικογένειας στην Ελλάδα. Ένα 9χρονο κοριτσάκι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Πιερία, ενώ η 11χρονη αδερφή της νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης – Δίου, στη Νέα Έφεσο, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 35χρονη μητέρα των παιδιών εξετράπη της πορείας του, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, και προσέκρουσε σε δέντρο.

Στο όχημα επέβαιναν οι δύο κόρες της, 9 και 11 ετών. Η μικρότερη κόρη τραυματίστηκε θανάσιμα και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της, ενώ η μεγαλύτερη υπέστη σοβαρά τραύματα και δίνει μάχη για τη ζωή της στο Ιπποκράτειο. Η μητέρα φέρει ελαφρά τραύματα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κατερίνης.

Ήταν στην Ελλάδα για διακοπές

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οικογένεια διαμένει μόνιμα στη Γερμανία, πατρίδα της 35χρονης μητέρας, και είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Ο πατέρας των παιδιών είναι Έλληνας, ενώ το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ανήκει στην πεθερά της 35χρονης.

Συγκλονιστική ήταν η στιγμή που ο πατέρας έφτασε στο σημείο του δυστυχήματος και κατέρρευσε μπροστά στο φρικτό θέαμα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί και ο ίδιος ιατρική βοήθεια και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

