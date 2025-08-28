Games
Φωτιά τώρα στο Ζαγόρι

Φωτιά τώρα στο Ζαγόρι
Η φωτιά στο Ζαγόρι έχει ξεσπάσει σε δύσβατο σημείο.

Φωτιά τώρα είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Ζαγόρι.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το μέτωπο της φωτιάς εντοπίζεται στην περιοχή της Λαίστας του Δήμου Ζαγορίου.

Έχει κληθεί η Πυροσβεστική και στο σημείο μεταβαίνουν 2 υδροφόρα οχήματα και πεζοπόρο τμήμα (της 5ης Ε.ΜΟ.ΔΕ.) ενώ ρίψεις από αέρος γίνονται από ένα ελικόπτερο.

Το σημείο της φωτιάς είναι ιδιαιτέρως δύσβατο και απροσπέλαστο γεγονός που δυσχεραίνει την επιχείρηση κατάσβεσης.

Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή καθώς η φωτιά έχει ξεσπάσει μέσα στο δάσος. Οι πρώτες πληροροφορίες αποδίδουν την φωτιά σε κεραυνό καθώς είχε προηγηθεί καταιγίδα.

Μόλις έγινε αντιληπτή η εστία, ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία δυνάμεις της οποίας έχουν κινηθεί στην περιοχή ενώ κινητοποιήθηκε και ο μηχανισμός του Δήμου Ζαγορίου με την επιχείρηση να είναι σε πλήρη εξέλιξη.

