Φωτιά τώρα στο Λαύριο

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατευθύνονται στο μέτωπο της φωτιάς.

Κινητοποίηση αυτή την ώρα στο Λαύριο για φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για εστία φωτιάς εν υπαίθρω στην περιοχή Συντερίνα Λαυρίου προς την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας.

Επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν κινητοποιηθεί και σπεύδουν στο σημείο της φωτιάς.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η εικόνα της φωτιάς σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις Πυροσβεστικές Αρχές είναι βελτιωμένη και έχει οριοθετηθεί.

Δεν υπάρχει κίνδυνος για τις κατοικημένες περιοχές. Πυροσβέστες θα παραμείνουν στο σημείο της φωτιάς μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο καθώς λόγω των ανέμων πάντα υπάρχει ο φόβος αναζωπύρωσης.