Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρή 9χρονη σε τροχαίο - Τραυματίες η μητέρα και η αδελφή της

Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρή 9χρονη σε τροχαίο - Τραυματίες η μητέρα και η αδελφή της Φωτογραφία: olympiobima
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε η μητέρα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε σε δέντρο.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Πιερία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μία 9χρονη και να τραυματιστούν η μητέρα και η 11χρονη αδελφή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη μητέρα της 9χρονης, από τη Γερμανία, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα να μπει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να προσκρούσει με σφοδρότητα σε δέντρο,στο 80ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης – Δίου.

Το 9χρονο κορίτσι πέθανε ακαριαία ενώ η 11χρονη αδελφή του και η μητέρα τους τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα άνδρες, οι οποίοι απεγκλώβισαν την οδηγό και τα παιδιά ενώ δυο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τους τραυματίες. Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν πρώτοι στο σημειο επιχείρησαν να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στην 9χροονη αλλά είχε ήδη καταλήξει.

Το τροχαίο, σύμφωνα με πληροφορίες έγινε λίγο πριν τις 17:30. Τοπικά Μέσα μεταδίδυν ότι στο σημείο έφτασε και ο πατέρας της μικρής, που κατέρρευσε ακούγοντας την είδηση. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία Κατερίνης.

Με πληροφορίες από olympiobima/odelalis

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Πώς το τρέξιμο επηρεάζει τα γόνατά σας

Πώς το τρέξιμο επηρεάζει τα γόνατά σας

Πώς η ηλικία του πατέρα μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εμβρύου και της μητέρας

Πώς η ηλικία του πατέρα μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εμβρύου και της μητέρας

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

Τι αποκαλύπτει το πρήξιμο στα πόδια για την υγεία σας

Τι αποκαλύπτει το πρήξιμο στα πόδια για την υγεία σας

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Σχετικά Άρθρα

Χανιά: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο – «Στο τσακ» γλίτωσε ο υπάλληλος (εικόνες)

Χανιά: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο – «Στο τσακ» γλίτωσε ο υπάλληλος (εικόνες)

Ελλάδα
Πειραιάς: Ανασύρθηκε νεκρή γυναίκα από το λιμάνι

Πειραιάς: Ανασύρθηκε νεκρή γυναίκα από το λιμάνι

Ελλάδα
Σοβαρό τροχαίο στη Χαλκιδική: 30χρονος υπέστη πλήρη ακρωτηριασμό στο κάτω άκρο

Σοβαρό τροχαίο στη Χαλκιδική: 30χρονος υπέστη πλήρη ακρωτηριασμό στο κάτω άκρο

Ελλάδα
Τραγωδία στους Παξούς: Πώς πνίγηκε η 4χρονη σε πισίνα βίλας

Τραγωδία στους Παξούς: Πώς πνίγηκε η 4χρονη σε πισίνα βίλας

Ελλάδα

NETWORK

Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

ienergeia.gr
Πώς η ηλικία του πατέρα μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εμβρύου και της μητέρας

Πώς η ηλικία του πατέρα μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εμβρύου και της μητέρας

healthstat.gr
Πώς το τρέξιμο επηρεάζει τα γόνατά σας

Πώς το τρέξιμο επηρεάζει τα γόνατά σας

healthstat.gr
ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ienergeia.gr
Τι αποκαλύπτει το πρήξιμο στα πόδια για την υγεία σας

Τι αποκαλύπτει το πρήξιμο στα πόδια για την υγεία σας

healthstat.gr
Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

ienergeia.gr
Πώς θα καταλάβετε αν τα απορρυπαντικά ρούχων βλάπτουν τον οργανισμό σας

Πώς θα καταλάβετε αν τα απορρυπαντικά ρούχων βλάπτουν τον οργανισμό σας

healthstat.gr
Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

ienergeia.gr