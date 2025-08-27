Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρή 9χρονη σε τροχαίο - Τραυματίες η μητέρα και η αδελφή της

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε η μητέρα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε σε δέντρο.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Πιερία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μία 9χρονη και να τραυματιστούν η μητέρα και η 11χρονη αδελφή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη μητέρα της 9χρονης, από τη Γερμανία, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα να μπει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να προσκρούσει με σφοδρότητα σε δέντρο,στο 80ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης – Δίου.

Το 9χρονο κορίτσι πέθανε ακαριαία ενώ η 11χρονη αδελφή του και η μητέρα τους τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα άνδρες, οι οποίοι απεγκλώβισαν την οδηγό και τα παιδιά ενώ δυο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τους τραυματίες. Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν πρώτοι στο σημειο επιχείρησαν να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στην 9χροονη αλλά είχε ήδη καταλήξει.

Το τροχαίο, σύμφωνα με πληροφορίες έγινε λίγο πριν τις 17:30. Τοπικά Μέσα μεταδίδυν ότι στο σημείο έφτασε και ο πατέρας της μικρής, που κατέρρευσε ακούγοντας την είδηση. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία Κατερίνης.

Με πληροφορίες από olympiobima/odelalis