Μεταναστευτικό: Τη διαφωνία τους για το νομοσχέδιο εξέφρασαν οι δικηγόροι στην ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Εκφράστηκε η έντονη διαφωνία των δικηγόρων στη φιλοσοφία του σχεδίου νόμου για υπέρμετρη αυστηροποίηση και ποινικοποίηση των μεταναστευτικών διατάξεων.

Με την ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου συναντήθηκε αντιπροσωπεία της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος εκφράζοντας την έντονη διαφωνία τους στην υπέρμετρη αυστηροποιηση και ποινικοποίηση που διέπει το σχέδιο νόμου για το μεταναστευτικό.

Όχι στην κατάργηση χορήγησης άδειας παραμονής

Οι δικηγόροι δηλωσαν τη αντίθεση τους στην κατάργηση της διάταξης χορήγησης άδειας παραμονής για εξαιρετικούς λόγους ενώ επεσήμαναν την ανάγκη προστασίας των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν εκπέσει της νομιμότητας αλλά έχουν αναπτύξει δεσμούς με τη χώρα, καθώς και των ανήλικων τέκνων αλλοδαπών που δεν έχουν γεννηθεί στην ημεδαπή, τα οποία διαμένουν στη χώρα μας χωρίς άδεια παραμονής. Επίσης, υπογραμμίστηκε η ανάγκη διατήρησης χωρίς καμία σύντμηση των προθεσμιών για άσκηση ένδικων μέσων και βοηθημάτων, ώστε να υπάρχει αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ουσιαστική και λυσιτελής άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων. Επιπλέον, η αντιπροσωπεία των δικηγόρων ανέπτυξε τον προβληματισμό της για την προβλεπόμενη χρήση τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διαδικασία της συνέντευξης των αλλοδαπών και για μη σύνταξη πρακτικού και έκθεσης, καθώς και για τις διατάξεις που περιορίζουν το δικαίωμα κατανόησης των εγγράφων λόγω ελλιπούς πρόσβασης σε μεταφραστή.

Για οπισθοδρόμηση μιλούν οι δικηγόροι

Οι δικηγόροι έθεσαν επίσης τις επιφυλάξεις τους για τη συμβατότητα με το Διεθνές και Ενωσιακό Δίκαιο της ρύθμισης για τρίμηνη αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται παράνομα στη χώρα με οποιοδήποτε πλωτό μέσο που προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική. «Τα υπαρκτά προβλήματα από τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές και η ανάγκη λήψης μέτρων από την Πολιτεία δεν μπορεί να οδηγούν σε οπισθοδρόμηση από τα δικαιοκρατικά κεκτημένα και τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις που διέπουν το Κράτος Δικαίου και δεσμεύουν τη χώρα ως μέλος της διεθνούς κοινότητας» τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της αντιπροσωπείας της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.