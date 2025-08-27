Κολυδάς για καιρό αρχές Σεπτεμβρίου: Μην παρασύρεστε

«Στην αρχή του Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία κινείται 4 - 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα, χωρίς όμως να μιλάμε για ακραίες ζέστες» σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.

Ο καιρός παραμένει καλοκαιρινός τις επόμενες μέρες και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ο ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί: «μην παρασύρεστε».

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος παραθέτει τον καιρό των επόμενων ημερών μέσα από γραφήματα και αναφερόμενος σε βαρύγδουπους τίτλους περί ζέστης και καύσωνα, καλεί τον κόσμο να μην παρασύρεται.

Όπως αναφέρει «την περασμένη εβδομάδα γράφτηκαν πολλά για «καύσωνα» στα τέλη του μήνα. Εμείς μιλήσαμε απλώς για μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, κάτι που τελικά επιβεβαιώνεται».

Ο Θοδωρής Κολυδάς πρόσθεσε πως «στην αρχή του Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία κινείται 4 - 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα, χωρίς όμως να μιλάμε για ακραίες ζέστες» και επισήμανε να «μην παρασύρεστε από εντυπωσιακούς τίτλους∙ εμείς σας παρουσιάζουμε πάντα τεκμηριωμένα στοιχεία».

Σημείωσε ακόμα πως οι «βροχοπτώσεις δυστυχώς δεν εμφανίζονται στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».

