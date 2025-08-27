Παλλήνη: Προθεσμία για την Παρασκευή πήρε ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για εμπρησμούς

Ο κατηγορούμενος, που είναι μόνιμος υπάλληλος του δήμου Παλλήνης, συνελήφθη βάσει εντάλματος για εμπρησμό κατ' εξακολούθηση.

Mε την κατηγορία του εμπρησμού σε βαθμό κακουργήματος οδηγήθηκε στον ανακριτή ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος Παλλήνης που φέρεται ως υπεύθυνος για τέσσερις πυρκαγιές τον Ιούνιο και τον Αύγουστο στην περιοχή.

Η συλληψη του εγινε με βάση ενταλμα συλληψης που ειχε εκδοθει σε βαρος του για εμπρησμό από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή ή πράγματα κατ' εξακολούθηση. Ο 48χρονος ζήτησε και πηρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Ο 48χρονος είναι μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης και η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ως υπαίτιος τεσσάρων πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχές πλησίον ευαίσθητων δομών της Παλλήνης, σε μια ακτίνα περίπου 200 μέτρων. Τα σημεία βρίσκονταν κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) ΑμεΑ Παλλήνης και στη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).Της σύλληψής του προηγήθηκε συστηματική έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε., η οποία διήρκεσε περισσότερο από δύο μήνες.