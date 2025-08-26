Games
Ελλάδα

Παλλήνη: Υπάλληλος του δήμου συνελήφθη για 4 εμπρησμούς

Παλλήνη: Υπάλληλος του δήμου συνελήφθη για 4 εμπρησμούς Φωτογραφία: irafina
Για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση κατηγορείται ο 48χρονος υπάλληλος του δήμου Παλλήνης.

Συνελήφθη σήμερα, Τρίτη, ένας μόνιμος υπάλληλος του δήμου Παλλήνης, ο οποίος κατηγορείται για τέσσερις εμπρησμούς, σχετικά με φωτιές που εκδηλώθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, σε περιοχές κοντά σε δομές.

Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών Εμπρησμού συνέλαβαν τον 48χρονο μετά την έκδοση εντάλματος σε βάρος του, από την τακτική ανακρίτρια του 3ου Τμήματος Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ο 48χρονος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, για την πρόκληση τεσσάρων πυρκαγιών κοντά σε δασική έκταση στην Παλλήνη. Πρόκειται για φωτιές που εκδηλώθηκαν στις 18 και 19 Ιουνίου και δύο στις 14 Ιουλίου. Αύριο, Τετάρτη, θα οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή.

Οι φωτιές εκδηλώθηκαν κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ του δήμου και στη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων. Οι πυρκαγιές είχαν κοινά χαρακτηριστικά, όπως προέκυψε από την έρευνα. Εκδηλώνονταν απογευματινές ώρες, μεταξύ 15:58 και 19:17, σε απερίφρακτους ή περιφραγμένους οικοπεδικούς χώρους. Ο συλληφθείς φέρεται να κινούνταν με όχημα κοντά στα σημεία αυτά και να έβαζε φωτιά σε ξερά χόρτα, είτε με αναπτήρα, είτε εκτοξεύοντας φλεγόμενα αντικείμενα, όπως χαρτί ή ύφασμα, σύμφωνα με το irafina.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τη σύλληψη στην Παλλήνη

Συνελήφθη, σήμερα 26 Αυγούστου 2025, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) ημεδαπός, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης, ως υπαίτιος πρόκλησης τεσσάρων πυρκαγιών, πλησίον δασικής έκτασης, από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση και συγκεκριμένα στις 18 και 19 Ιουνίου 2025 καθώς και δύο ακόμη πυρκαγιές στις 14 Ιουλίου 2025, στην Παλλήνη Αττικής.

Ο ανωτέρω θα οδηγηθεί αύριο Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής.

